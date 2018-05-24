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美議員盼蔡總統訪華府 外交部：目前無規畫

發稿時間：2018/05/24 16:21

最新更新：2018/05/24 16:21

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（中央社記者侯姿瑩台北24日電）台灣旅行法通過後，美國聯邦眾議員夏波表示，希望總統蔡英文訪問華府。外交部今天表示，目前沒有安排總統訪問華府或美國的任何規畫；未來將持續深化台美友好關係。

美國聯邦眾議院外交委員會23日舉行聽證會，邀請美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）針對美國外交強化，以及國務院預算與政策進行說明。夏波（Steve Chabot）質詢談到美國國會日前通過並經由美國總統川普（Donald Trump）簽署生效的「台灣旅行法」，他希望在不久將來，蔡總統能到美國國會進行演說，並與川普在白宮會晤。

對此，蓬佩奧並未正面回覆。他表示，對此法有一定了解，包括牽涉的急迫性，以及希望達到的訪問方向，國會可以對行政部門持續這麼做有信心。

外交部發言人李憲章告訴中央社記者，台灣旅行法鼓勵美國政府增進台美雙邊官方交流層級，獲得國會通過並由川普總統簽署生效，外交部對美國國會、行政部門表達感謝。同時，也對夏波在這項議題上扮演積極促成的角色，表達敬謝之意。

不過，李憲章說，外交部目前並沒有安排總統訪問華府或美國的任何規畫。

他表示，台美關係一向友好緊密，交流頻繁，近年來在雙方共同合作努力下，台美關係十分堅實穩固。未來政府也會持續秉持互信、互惠、互利的原則，與美方保持密切聯繫溝通，尋找更多合作機會，持續深化台美友好關係，並攜手促進區域的和平與穩定，讓台美關係互蒙其利。

美國與中華民國終止外交關係後，台灣的總統、副總統、行政院長、外交部長與國防部長至今未曾訪問華府。（編輯：林興盟）1070524

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