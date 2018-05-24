綠營深耕屏東 藍軍縣長選戰盼突圍

九合一選舉 決戰屏東縣（3）（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）國民黨提名前立委蘇清泉參選下屆屏東縣長，與民進黨爭取連任的潘孟安對決。屏東是綠營大本營，加以個人條件，潘有相對優勢；醫師出身的蘇清泉主動請纓盼能突圍，這一仗藍綠廝殺有看頭。



從1989年蘇貞昌當選首位屏東縣民進黨籍縣長，雖然被伍澤元阻斷連任之路；但從1997年的蘇嘉全、曹啟鴻，直到潘孟安，民進黨已連續在屏東執政21年，屏東縣一直就被公認是綠色執政表率，即便國民黨在中央執政期間，都沒能攻下屏東縣。



潘孟安擔任兩屆屏東縣議員、3屆立委，從年輕就在屏東經營深耕，除了鞏固綠營基本盤外，他也經營藍營，因此在這一屆縣長選舉時，同時也吸納淺藍的票，以12萬6000多票大贏國民黨候選人、政務官出身的簡太郎。



潘孟安執政後，雖然縣議會議長周典論是國民黨籍，但兩人關係良好，府會和諧；而長年由國民黨執政的屏東市，市長林亞（廾純）涉及官司停職，潘孟安找來國民黨派系大老、前議長程清水代理，潘孟安「超越藍綠」的作法，被地方政壇公認是高招。



因為軍公教人口居多的屏東市佔了全縣1/4選票，向來是國民黨大票倉，綠營多年來難以攻下。程清水代理期間，各項市政配合縣政府，微妙的牽動下屆屏東縣市長選票，潘孟安又為自己的「藍營選票爭取」加分。



前幾屆縣長選舉，在深綠地盤的屏東，藍營要找人就已不太好找；如今在黨產遭追討下，相對更沒有資源，甚至連蘇清泉都坦言「很難贏」，接受提名是因為前、現任黨主席馬英九與吳敦義的勸進，為了要拉抬國民黨的氣勢。



在東港土生土長的蘇清泉是心臟科醫師，曾任第8屆不分區立法委員、國民黨政策會副執行長、國民黨屏東縣黨部主委等職務，在東港鎮經營安泰醫院多年，醫者救人濟世，對沿海地區的醫療有相當貢獻，也堪稱另類「藍綠通吃」；只不過沿海地區政治版塊上屬深綠區，而藍營大票倉的屏東市，潘孟安又刻意經營，對國民黨可說是「明知不可為而必須為」的硬仗。



但是，票沒開到最後，無法定勝負，中央推動的年金改革、一例一休、經濟上的低薪、兩岸等政策的後座力，左右著人民對執政黨信心的變數，而潘孟安3年多縣長政績，坊間民調在中上等級，沒有衝到最前面，對蘇清泉來說是利基；對潘孟安來說，則是不可輕忽之處。(編輯:孫承武) 1070524