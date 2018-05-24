/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統測大創國巨和沛科技
>rss

綠營深耕屏東 藍軍縣長選戰盼突圍

發稿時間：2018/05/24 16:58

最新更新：2018/05/24 17:08

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

九合一選舉 決戰屏東縣（3）（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）國民黨提名前立委蘇清泉參選下屆屏東縣長，與民進黨爭取連任的潘孟安對決。屏東是綠營大本營，加以個人條件，潘有相對優勢；醫師出身的蘇清泉主動請纓盼能突圍，這一仗藍綠廝殺有看頭。

從1989年蘇貞昌當選首位屏東縣民進黨籍縣長，雖然被伍澤元阻斷連任之路；但從1997年的蘇嘉全、曹啟鴻，直到潘孟安，民進黨已連續在屏東執政21年，屏東縣一直就被公認是綠色執政表率，即便國民黨在中央執政期間，都沒能攻下屏東縣。

潘孟安擔任兩屆屏東縣議員、3屆立委，從年輕就在屏東經營深耕，除了鞏固綠營基本盤外，他也經營藍營，因此在這一屆縣長選舉時，同時也吸納淺藍的票，以12萬6000多票大贏國民黨候選人、政務官出身的簡太郎。

潘孟安執政後，雖然縣議會議長周典論是國民黨籍，但兩人關係良好，府會和諧；而長年由國民黨執政的屏東市，市長林亞（廾純）涉及官司停職，潘孟安找來國民黨派系大老、前議長程清水代理，潘孟安「超越藍綠」的作法，被地方政壇公認是高招。

因為軍公教人口居多的屏東市佔了全縣1/4選票，向來是國民黨大票倉，綠營多年來難以攻下。程清水代理期間，各項市政配合縣政府，微妙的牽動下屆屏東縣市長選票，潘孟安又為自己的「藍營選票爭取」加分。

前幾屆縣長選舉，在深綠地盤的屏東，藍營要找人就已不太好找；如今在黨產遭追討下，相對更沒有資源，甚至連蘇清泉都坦言「很難贏」，接受提名是因為前、現任黨主席馬英九與吳敦義的勸進，為了要拉抬國民黨的氣勢。

在東港土生土長的蘇清泉是心臟科醫師，曾任第8屆不分區立法委員、國民黨政策會副執行長、國民黨屏東縣黨部主委等職務，在東港鎮經營安泰醫院多年，醫者救人濟世，對沿海地區的醫療有相當貢獻，也堪稱另類「藍綠通吃」；只不過沿海地區政治版塊上屬深綠區，而藍營大票倉的屏東市，潘孟安又刻意經營，對國民黨可說是「明知不可為而必須為」的硬仗。

但是，票沒開到最後，無法定勝負，中央推動的年金改革、一例一休、經濟上的低薪、兩岸等政策的後座力，左右著人民對執政黨信心的變數，而潘孟安3年多縣長政績，坊間民調在中上等級，沒有衝到最前面，對蘇清泉來說是利基；對潘孟安來說，則是不可輕忽之處。(編輯:孫承武) 1070524

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP