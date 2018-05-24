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潘孟安：拚連任 一本初衷把人照顧好

發稿時間：2018/05/24 17:07

最新更新：2018/05/24 17:07

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九合一選舉 決戰屏東縣（1）（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）年底屏東縣長選舉，民進黨提名潘孟安爭取連任。這一屆以「安居樂業」為城市打造口號，潘孟安說，如果連任，將一本初衷「把人給照顧好」，打造屏東為宜居的城市。

55歲的潘孟安出身屏東車城鄉，從30歲那年偷偷瞞著父母登記參選車城鄉代表以最高票當選後，到1998年、2002年的14、15兩屆縣議員選舉，都是投入的第六選區最高票；2004年起的第7、8、9連任3屆立委，包括第7屆獲特殊國會貢獻獎；2014年接棒曹啟鴻參選屏東縣長，以30萬8952票，囊括超過6成選票，大贏藍營對手簡太郎12萬6929票高票當選。

固然投入政壇一路順遂，但潘孟安的人生黃金歲月也都在為屏東打拼。「我來自偏鄉，是在菜市場跟著父母賣魚長大的孩子，知道人情的冷暖，也知道偏鄉生活、醫療與都市的落差」，潘孟安的這個「知道」是在他當兵後，跑遍中國、東南亞及俄羅斯當商人，見證蘇維埃聯邦政府垮台、戈巴契夫當總統，也在中國碰到六四天安門事件，所帶來的國際貿易與政治世界觀。

雖然父親並不贊成他從政，認為不是他們家「玩得起的遊戲」，但他加入民進黨後以常勝軍之姿打贏每場選戰，處世圓融、關注弱勢、爭取建設且不妥協的拼勁，20多年來，在屏東政壇上被認為是能「藍綠通吃」的政治人物。

潘孟安說，「我的個性比較不認輸，喜歡動手改變現況，加上過去組織台商爭取權益的經驗，把政治工作當作自己創業，希望我對公共事務的關心與服務熱忱，能替鄉親解決問題」。25年來的政治之路讓潘孟安邊成長、邊學習、邊為家鄉解決長期不能解決的問題，他表示，「很感謝這個過程」。

母親還住車城老家，視長輩如親的潘孟安尤其關注長照服務，每個關懷據點的成立揭幕他幾乎都出席，潘孟安表示，全縣目前已佈建295處關懷據點，佈建密度為62.72%，正逐步擴大佈建老人及失能失智者的照服網絡。

不是只有老人，潘孟安說，他要把「人」照顧好。細數縣府的全人照顧政策，從0歲到6歲的育兒津貼及設置托育資源中心、國小課後照顧到下午6時、長照納入國高中課程、與醫院合作培養長照人才；成立農業大學、青年學院及青年P基地，創建年輕人返鄉就業契機；並成功爭取調高非直轄市重要主管職務列等，要為屏東留住人才。

來自恆春半島的潘孟安深刻感受醫療缺乏的無奈，去年縣府整合資源，讓高雄4間大型醫院派駐醫生至恆春，他說，也已爭取中央經費，改建恆春旅遊醫院設置新的醫療大樓，讓恆春的醫療更專業。

談到連任施政擘劃，高鐵南延屏東是潘孟安爭取交通建設重要一環。在前瞻基礎建設計畫裡，屏東縣有東港捷運系統、恆春觀光鐵道被納入軌道計畫，就在5月，潘孟安在縣議會的施政報告中宣布縣府要成立「交通處」，他說，屏東高速公路已慢了26年，鐵路電氣化也只有屏東還沒舖設，為促進屏東縣觀光及公共運輸產業發展，縣政府需要一個專責單位。

此外，如果連任將持續爭取中央核定「高鐵南延屏東」、「台鐵潮枋段雙軌高架化」、「恆春機場升格為國際機場」、「高雄捷運延伸屏東」；初步評估可行的「恆春觀光鐵道」、「高屏第二東西向快速道路」、「國道10號西延」則爭取中央加速作業。

潘孟安經常帶著農民及業者到國外促銷屏東農特產品，也總是把「城市美學與創意」掛在嘴上，屏東縣領先全國、甚至全球創造了彩稻圖騰、「脫單小綠人」交通號誌；潘孟安拿起光筆，指著辦公室牆上的屏東縣彩虹單車道地圖說，「要運用在地特色，讓屏東縣的城市發展五顏六色，打造終身學習且宜居的城市。」

雖然外界都說潘孟安年底選戰輕鬆打，但也背負著執政黨年金改革、低薪等大環境壓力，他說，政黨只是一個圖騰，各有理念，背負執政的包袱是必須的，他以縣政的推動來爭取縣民的認同。(編輯:孫承武)1070524

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