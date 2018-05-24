邦交國接連斷交 羅致政：恐全面烽火外交

外交部長吳釗燮24日晚間在記者會中正式宣布，布吉納法索與中華民國斷交，台北使館特區外的布吉納法索國旗也隨即降下。中央社記者張皓安攝 107年5月24日

（中央社記者蘇龍麒、劉冠廷、溫貴香台北24日電）民進黨立委羅致政今天表示，接連的邦交國斷交，可能是全面的「烽火外交」，外交部絕對不能掉以輕心。國民黨立委江啟臣說，恐掀雪崩式斷交潮。



多明尼加1日與中華民國斷交，不到一個月，外交部長吳釗燮今晚召開國際記者會宣布，布吉納法索與中華民國斷交。目前中華民國邦交國已降到18個。



立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委蔡適應表示，布吉納法索長期以來就是一中政策的奉行者，只是把中華民國政府搬到北京，台灣沒有務實推動兩個中國、一個中國、一個台灣的區隔政策，對於這些國家而言，根本無所謂。



蔡適應說，應盤整現有的邦交國，如果遊走於兩岸間這些國家不要也罷，與其等待斷交，不如早點宣布解除外交關係，這些國家與台灣的經貿往來非常低、觀光旅遊人數也不高，台灣都是投資這些國家，如果這些國家也與中國接觸，台灣如果掌握，就主動宣布斷交，否則會傷害國人感情。



他表示，前幾天因台灣參加世界衛生大會議題詢問外交部時，外交部也說布吉納法索有簽署支持台灣加入世界衛生大會（WHA）提案，五月一日與多明尼加斷交時，外交部也說其他邦交國都很穩定，同一個月內，穩定變斷交，也變太快，這種救火式的外交非常危險。



立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委羅致政說，5/25是非洲日（Africa Day, or Africa Freedom Day），中國挑在非洲日前夕挖走布吉納法索當然是設計好的安排，而且明晚非洲駐台使節團將會舉辦「歡慶非洲日」酒會，斷交也是故意給台灣難堪。



他說，這個時間點也是日內瓦WHA的活動期間，台灣今年在美歐等國的支持力道上大幅增加，中國挖邦交的動作顯然是要反制台灣的外交進展，其中也包括反制美台關係因美國在台協會（AIT）新館落成的加速升溫。



羅致政說，多明尼加跟布吉納法索在短時間內的接連斷交，突顯中國已實質發動對台灣的外交戰，短期內外交戰線一定更加吃緊，甚至可能是全面的「烽火外交」，外交部絕對不能掉以輕心、要全力應戰。



對於外交部長吳釗燮請辭，羅致政認為是非戰之罪，也沒有必要，推動對主要國家關係的進展是吳釗燮努力的成果，布吉納法索只是一場邦交戰役，要看的是這場外交戰爭的結果。



立法院外交及國防委員會召集委員、民進黨立委王定宇說，外交戰場上的攻防有得有失，台灣今年在WHA取得多個非邦交國的聲援，現在被中國回擊並不意外，這中間要權衡利害得失。



王定宇說，吳釗燮與非邦交的主流國家交流，這部分讓台灣得分很多，也為全民做了很多興革的工作，吳釗燮請辭對國家來說是損失，他的責任是繼續把對的路線做好。



國民黨立委江啟臣向中央社記者表示，這現象告訴大家，北京正在多管齊下，試圖製造多國連續性的「雪崩式斷交潮」，這對台灣是嚴重警訊，但台灣也正面臨嚴重的困境，因為目前看不到美中台三邊關係，是和諧的發展。



江啟臣說，目前主要都是看到雙邊關係，如中美、台美關係，台美關係或許感覺比以前更加靠近，但中美關係是相對緊張敏感，在這種狀況下兩岸關係又毫無進展、更加對立，三邊關係呈現不穩定且對台灣不利的局面；若政府不設法在根本上去處理這三邊關係，特別是兩岸關係如何有效改善，台灣的外交處境只會更加艱難。（編輯：蘇志宗）1070524