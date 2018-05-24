/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 布吉納法索斷交統測大創
>rss

邦交國接連斷交 羅致政：恐全面烽火外交

發稿時間：2018/05/24 20:18

最新更新：2018/05/24 20:42

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
外交部長吳釗燮24日晚間在記者會中正式宣布，布吉納法索與中華民國斷交，台北使館特區外的布吉納法索國旗也隨即降下。中央社記者張皓安攝　107年5月24日外交部長吳釗燮24日晚間在記者會中正式宣布，布吉納法索與中華民國斷交，台北使館特區外的布吉納法索國旗也隨即降下。中央社記者張皓安攝　107年5月24日

（中央社記者蘇龍麒、劉冠廷、溫貴香台北24日電）民進黨立委羅致政今天表示，接連的邦交國斷交，可能是全面的「烽火外交」，外交部絕對不能掉以輕心。國民黨立委江啟臣說，恐掀雪崩式斷交潮。

多明尼加1日與中華民國斷交，不到一個月，外交部長吳釗燮今晚召開國際記者會宣布，布吉納法索與中華民國斷交。目前中華民國邦交國已降到18個。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委蔡適應表示，布吉納法索長期以來就是一中政策的奉行者，只是把中華民國政府搬到北京，台灣沒有務實推動兩個中國、一個中國、一個台灣的區隔政策，對於這些國家而言，根本無所謂。

蔡適應說，應盤整現有的邦交國，如果遊走於兩岸間這些國家不要也罷，與其等待斷交，不如早點宣布解除外交關係，這些國家與台灣的經貿往來非常低、觀光旅遊人數也不高，台灣都是投資這些國家，如果這些國家也與中國接觸，台灣如果掌握，就主動宣布斷交，否則會傷害國人感情。

他表示，前幾天因台灣參加世界衛生大會議題詢問外交部時，外交部也說布吉納法索有簽署支持台灣加入世界衛生大會（WHA）提案，五月一日與多明尼加斷交時，外交部也說其他邦交國都很穩定，同一個月內，穩定變斷交，也變太快，這種救火式的外交非常危險。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委羅致政說，5/25是非洲日（Africa Day, or Africa Freedom Day），中國挑在非洲日前夕挖走布吉納法索當然是設計好的安排，而且明晚非洲駐台使節團將會舉辦「歡慶非洲日」酒會，斷交也是故意給台灣難堪。

他說，這個時間點也是日內瓦WHA的活動期間，台灣今年在美歐等國的支持力道上大幅增加，中國挖邦交的動作顯然是要反制台灣的外交進展，其中也包括反制美台關係因美國在台協會（AIT）新館落成的加速升溫。

羅致政說，多明尼加跟布吉納法索在短時間內的接連斷交，突顯中國已實質發動對台灣的外交戰，短期內外交戰線一定更加吃緊，甚至可能是全面的「烽火外交」，外交部絕對不能掉以輕心、要全力應戰。

對於外交部長吳釗燮請辭，羅致政認為是非戰之罪，也沒有必要，推動對主要國家關係的進展是吳釗燮努力的成果，布吉納法索只是一場邦交戰役，要看的是這場外交戰爭的結果。

立法院外交及國防委員會召集委員、民進黨立委王定宇說，外交戰場上的攻防有得有失，台灣今年在WHA取得多個非邦交國的聲援，現在被中國回擊並不意外，這中間要權衡利害得失。

王定宇說，吳釗燮與非邦交的主流國家交流，這部分讓台灣得分很多，也為全民做了很多興革的工作，吳釗燮請辭對國家來說是損失，他的責任是繼續把對的路線做好。

國民黨立委江啟臣向中央社記者表示，這現象告訴大家，北京正在多管齊下，試圖製造多國連續性的「雪崩式斷交潮」，這對台灣是嚴重警訊，但台灣也正面臨嚴重的困境，因為目前看不到美中台三邊關係，是和諧的發展。

江啟臣說，目前主要都是看到雙邊關係，如中美、台美關係，台美關係或許感覺比以前更加靠近，但中美關係是相對緊張敏感，在這種狀況下兩岸關係又毫無進展、更加對立，三邊關係呈現不穩定且對台灣不利的局面；若政府不設法在根本上去處理這三邊關係，特別是兩岸關係如何有效改善，台灣的外交處境只會更加艱難。（編輯：蘇志宗）1070524

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP