布吉納法索斷交 總統出訪非洲前已有徵兆

布吉納法索宣布與台灣斷交，為維護主權與尊嚴，外交部長吳釗燮24日晚間召開國際記者會，宣布即日起終止與布國的外交關係，全面停止雙邊合作及援助計畫，並撤離大使館、醫療團及技術合作人員。中央社製表 107年5月24日

（中央社記者顧荃、侯姿瑩台北24日電）外交部長吳釗燮今天宣布與布吉納法索斷交。他說，總統蔡英文4月出訪非洲時，布國總統就說有國際會議不便接待；因此蔡總統並未走訪布國。當時我國已感到些許不安。



吳釗燮說，最確切的時間點是今天駐布吉納法索大使沈真宏接到對方的電話，說要跟大使見面，宣布重大事件等訊息，布國也在台北時間晚間6時左右正式宣布斷絕與中華民國的外交關係。



吳釗燮晚間召開國際記者會時表示，布吉納法索邦交生變，大概在今年4月蔡總統出訪非洲時，已經有徵兆。



蔡總統4月下旬曾出訪非洲友邦史瓦帝尼（原史瓦濟蘭），但並未一併訪問位於非洲的布吉納法索。



吳釗燮說，布國總統當時說有國際會議，不方便接待，雖然布國總統確實是有國際會議，但蔡總統出訪對布國來說，應該是一個重要的政治行程。因此我國已感到些許不安。



吳釗燮說，當時外交部次長劉德立立即前往布吉納法索，與布國高層見面，了解雙方關係。



另外，世界衛生大會（WHA）正在日內瓦召開，布國雖然先前有為台灣致函世界衛生組織（WHO），但並未在大會中間接或是直接為台發言。



吳釗燮說，在日內瓦的外交部人員昨天半夜發現，布國沒有在WHA的委員會為台灣發言，甚至布國代表團團長也先行離開日內瓦，「這是相當嚴重的警訊」。



吳釗燮表示，這段時間也有很多不同徵兆，例如布國媒體最近不斷炒作跟中國建交議題；今天接到布國外交部長要跟駐布吉納法索大使沈真宏見面，說要宣布重大事件等訊息，這些都是有跡可循。



他同時表示，前幾天也有掌握到消息，布國在台唸書的學生需要決定是否在台灣或到中國唸書。



吳釗燮說，盡一切努力希望維繫邦交，但是中國的金錢競逐，台灣沒辦法去比，也不願意去比。20170524