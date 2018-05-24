國防部：共18名布吉納法索人員在台灣受訓

（中央社記者游凱翔台北24日電）布吉納法索與中華民國斷交，國防部今天表示，台灣目前與布國無軍事合作計畫，也沒有人員在布國受訓；目前共有18名布吉納法索人員在台灣受訓，將配合外交部規劃進行後續事宜。



繼多明尼加5月1日與中華民國斷交後，不到一個月，布吉納法索與中華民國今天斷交，目前中華民國的邦交國已降至18個。



國防部發言人陳中吉表示，目前台灣與布吉納法索並沒有軍事合作計畫，也沒有人員在布國受訓；目前共有18名布國人員在台灣受訓，分別是陸軍官校7名、空軍官校5名、戰院3名、陸院2名、戰研所1名。



陳中吉也說，國防部會配合外交部整體外交政策，執行後續相關事宜；至於日前多明尼加在台灣受訓的13名學生，已於5月6日離境。



國防部官員也指出，台灣除了曾贈送悍馬車給已斷交的多明尼加外，去年6月更曾贈送2架UH-1H直升機給布吉納法索，當時則由陸軍司令王信龍代表在當地舉行移交典禮。



除此之外，布吉納法索飛行員更曾赴台灣進行飛行、後勤訓練，確保有能力維持這批飛機的維修、飛行任務。



根據中華民國駐布吉納法索大使館的新聞稿指出，去年12月17日布國舉辦獨立紀念活動，並進行遊行、閱兵活動前，就由台灣捐贈的UH-1H直升機率先吊掛布國國旗劃過天空，並開啟遊行閱兵活動。（編輯：林沂鋒）1070524