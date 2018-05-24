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關鍵字： 布吉納法索川金會斷交統測
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布吉納法索斷交 民進黨：只會讓台灣更團結

發稿時間：2018/05/24 22:12

最新更新：2018/05/24 22:20

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多明尼加與中華民國斷交後不到一個月，外交部長吳釗燮24日晚間再召開國際記者會宣布，布吉納法索與中華民國斷交，台北使館特區外的布吉納法索國旗也隨即降下。中央社記者張皓安攝　107年5月24日多明尼加與中華民國斷交後不到一個月，外交部長吳釗燮24日晚間再召開國際記者會宣布，布吉納法索與中華民國斷交，台北使館特區外的布吉納法索國旗也隨即降下。中央社記者張皓安攝　107年5月24日

（中央社記者葉素萍台北24日電）中華民國與布吉納法索斷交，民進黨今天說，深表痛心與憤怒；中國一再以利誘邦交國的手段，刻意去中華民國主權化、增加國民的恐懼情緒，只會換來台灣社會的團結與憤慨。

民進黨晚間透過新聞稿指出，中國布局非洲許久，過去2年來，透過各種金錢利誘，接連挖走友邦，民進黨予以嚴厲譴責，更對中國的作法感到不齒。

民進黨說，中國政權粗暴打壓行為證明「中國才是兩岸關係和平的破壞者、區域和平的麻煩製造者、自由民主價值的危害者」。中國打壓台灣國際空間的惡劣行徑，絕不會逼使台灣政府屈服；台灣更不會在中國的威脅壓力下，放棄拓展對外空間的努力。

民進黨表示，中國一再以利誘邦交國的手段，刻意去中華民國主權化、增加國民的恐懼情緒，只會換來台灣社會的團結與憤慨；中國接連的威逼，也只會促使台灣與美國等自由民主大國，形成更緊密的夥伴關係。

民進黨強調，此時此刻台灣社會必須更加團結，不退讓屈服或退縮，也呼籲各界共同譴責中國政權的惡劣行徑。政府必定會以更堅定的決心，發揮更強大韌性，用自己的方式走向世界，與文明大國攜手，為台灣人民爭取更多的國際權益和國家尊嚴。

另外，前副總統呂秀蓮晚間也發表聲明指出，國人應該清楚理解中國一直是台海和平與現狀的破壞者，守護台灣主權與維護國家利益應該超越藍綠。對於北京當局罔顧台灣人民健康以及刻意否認主權獨立的事實，表示最嚴正的抗議。（編輯：蘇志宗）1070524

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