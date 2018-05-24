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關鍵字： 布吉納法索川金會斷交統測
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布吉納法索斷交 賴揆：中國是兩岸關係破壞者

發稿時間：2018/05/24 22:55

最新更新：2018/05/24 22:55

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（中央社記者顧荃台北24日電）外交部長吳釗燮今天宣布與布吉納法索斷交，行政院長賴清德表示，中國這一連串對台灣的外交打壓，要給予最嚴厲的譴責，「中國才是兩岸關係的破壞者」。

賴清德晚間在臉書發文談及台布斷交，引用韓非子「安危在是非 ，不在強弱；存亡在虛實，不在眾寡」。

賴清德表示，今天與布吉納法索正式斷交，中國這一連串對台灣的外交打壓，要給予最嚴厲的譴責。無論是軍機繞台，斷邦交國，杯葛台灣參與國際組織，以及其他國家民間的活動，在在都顯示出中國的蠻橫和不安，中國才是兩岸關係的破壞者，也是區域穩定的干擾者，而中國越蠻橫，越會激起國際的反感，也會讓國際社會更加支持台灣。

賴清德說，總統蔡英文已經多次指出，不會與中國進行金錢外交的競逐，但對於堅定與台灣站在一起的友邦，會持續幫助他們在各方面的發展，而中國僅僅以金援的作法，並不穩固與長久，不會得到國際的認同，也把台灣人民的心越推越遠，「中國的打壓不會讓我們退讓，我們會持續強化與邦交國以及更多國際夥伴的關係」。

他說，台灣不會在壓力下屈服，更不會在蠻橫作為下退卻，中國一連串不理性的作為，只會更加堅定政府繼續走向世界的決心，台灣會發揮最大的韌性與彈性，為民眾爭取最高的尊嚴。（編輯：蘇志宗）1070524

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