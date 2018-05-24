義媒評台主教團赴教廷談政治 旅梵教友不平

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡24日專電）義大利媒體「梵蒂岡內部通訊」日前指台灣主教團前往教廷述職，任務完全是政治性的，主教儼然成為政治領導人的代言者。旅梵教友對評論感到不平，及非常不舒服。



多名旅梵台灣教友，對內容表示不平，並指出，主教團述職拜訪教廷15個部會，談的都是教務問題。



關於中國與梵蒂岡間的主教任命協議，是全世界教友高度關注的議題，台灣主教只是誠實反應台灣教友的心聲。報導對台灣教會充滿批判字眼，讓教友感到不舒服。



報導還指副總統陳建仁，以天主教徒身分為賣點，在競選期間爭取支持。台灣教友認為，這種觀察十分可笑，撰稿人完全不瞭解台灣的信仰結構和政治動態。



「梵蒂岡內部通訊」（Vatican Insider）是天主教重要媒體，專門報導梵蒂岡事務，22日的一篇報導指，台灣主教團前往教廷述職有明顯的外交任務。



報導指出，這從台北總主教洪山川的談話可得知。洪山川對教宗說，「台灣教友如果覺得教宗要跟台灣斷交，對教宗的敬意就會大打折扣。」



梵蒂岡是少數承認中華民國的國家，報導指出，隨著教廷跟中國展開接觸，台灣的領導人很憂慮中梵會建立外交關係。台灣主教團述職時，也向教宗清楚傳遞這個立場，希望教廷不要把台灣當成中國的一部份，就算教廷要和中國發展關係，也不該傷害台灣的利益。



報導以「主教變信使」為副標，強調台灣主教團在教廷述職期間，儼然成為政府的發言人，7位主教在出發前，獲總統蔡英文和陳副總統接見。洪山川也表示，將邀請教宗參加明年3月在台灣舉行的全國聖體大會。



報導認為，台灣主教團來訪是一場詳細策劃的政治安排，洪山川述職結束後，立刻接受自由亞洲電台專訪。這個電台是美國在50年代創立，目的是為宣傳反共和鞏固美國的東亞政策。



文章批評，在駐教廷大使館舉辦的歡迎酒會中，洪山川批評中梵關係的傳聞多是假消息，回台後向各界保證，中梵接觸多半徒勞無功，還會把教宗拖下水，並用常見的方式，將教宗私下談話曝光，任由媒體解讀。



文章並指出，台灣有30萬天主教徒，近年來每年亡故的教友與新領洗的人數差不多，從媒體報導的內容來看，台灣主教團來梵蒂岡述職，只談政治，沒提到牧靈和宣講福音使命的議題。



報導結語還提及，去年5月台灣憲法法院對同性婚姻合法化敞開大門，在現任總統完全支持下，將成為亞洲第一個同性婚姻合法化的地區。（編輯：廖漢原）1070524