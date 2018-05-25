邱泰源：盼未來藉醫療外交 能進入WHA

（中央社記者劉冠廷台北25日電）到日內瓦參加第71屆世界衛生大會（WHA）的民進黨立委邱泰源今天向外界說明成果，包括促成衛福部與世界醫師會的早餐會，他說，希望未來藉由醫療外交及大家的努力，能進入WHA。



身為台灣醫師會理事長的邱泰源今天在立法院召開記者會表示，這次立委們用醫療衛生的角度，幫助台灣爭取國際的醫療地位；台灣醫師會除促成衛福部與世界醫師會進行早餐會討論台灣具體問題外，也於22日與世界醫師會共同主辦UHC（Universal Health Coverage）國際論壇。



他也說，本次UHC國際論壇中，總統蔡英文特別以錄影的方式致詞，世界醫師會也馬上同步將影片放上網站，公告全世界的國家，這宣導的效果非常的大。



蔡總統在日內瓦時間22日上午9時（台北時間下午3時）以錄影方式在世界醫師會大會發表談話，向世界說明台灣非常願意，也有能力在公共衛生和人類健康上，為國際社會貢獻。



參與記者會的民進黨立委莊瑞雄則說，面對中國無情的打壓，台灣只會更堅定的走向全世界；台灣就像是童話故事北風與太陽中的旅人，面對北風強烈的吹襲，就算冷到緊縮的身體，也不會把代表主權的外套脫掉。



也到日內瓦旁聽WHA大會的民進黨立委林靜儀表示，在日內瓦遇到了包括醫師公會、各醫學生代表、專業藥師等，都非常積極的參與；由於台灣在公共衛生領域的成就非常好，護理師學會就跟她說，在國際護理學會的會議上，每次討論開始時，台灣代表馬上就會舉手說是來自台灣，並告訴在場的人，在這專業領域上台灣有何經驗，未來能如何合作。



林靜儀說，中共再怎麼樣在國際社會上打壓台灣，在專業上都沒有辦法阻擋台灣的貢獻。（編輯：張均懋）1070525