談兩岸 吳釗燮：中國人民未來有機會當家作主

外交部長吳釗燮25日前往政治大學演講，與政大學生分享他在公部門的心路歷程。中央社記者張皓安攝 107年5月25日

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）外交部長吳釗燮今天談到兩岸關係時表示，兩岸交流就是台灣與中國關係的未來，兩岸交流有助中國了解台灣；他也認為，「中國的人民將來一定有機會當家作主」，跟台灣人民一樣。



2月底接任外交部長的吳釗燮今天回到母校國立政治大學演講，面對學生辛辣提問，頻頻用雙手搧風，再逐一回應。談到兩岸關係，吳釗燮說，他先前擔任陸委會主委時，執著推動兩岸交流，即使兩岸關係不好，仍設立獎學金，提供中國學生或是教授來台交流的機會，成果很好。



他說，兩岸交流就是台灣與中國關係的未來。如果在中國有越來越多了解台灣、支持台灣的人，他相信這些人會認為中國外交部門目前拚命打壓台灣的做法是錯的，將來一定也有機會讓這樣的聲音被中國外交部門聽到。



他坦言，雖然現在看起來好像不太容易，因為「習老大的權力越來越大」，但他認為，「中國的人民將來一定有機會當家作主」，就跟台灣人民一樣。



另外，有台灣學生問到，將來出國唸書、比賽若遇到被迫改名中國的狀況，要怎麼應對？中國提供高額獎學金、高額薪資，應該要到中國或是要拒絕這樣的誘惑？吳釗燮說，改名的問題很早之前就有，只要遇到這樣的問題，外交部一定全力進洽、拚命改回來。



他說，中國全面性的打壓，從國際企業、航空公司，甚至擴及文化活動，有些案例，外交部進洽成功，順利改回來，但也有無法改回來的時候，例如瑞典稅務局將台灣稱為中國的一省。



他表示，駐瑞典的館處持續進洽瑞典相關部門，他自己也接受瑞典媒體訪問，雖然還沒改回來，但相信已讓瑞典體認到，稱呼台灣為中國一省是錯誤的。



同時，吳釗燮呼籲台灣年輕人，若出國參加比賽、開會遇到要求把國立政治大學的「國立」拿掉的狀況，不要輕易放棄，要堅持到底，才有機會。



另外，他說，中國希望吸引台灣人才，但他對台灣年輕人有信心，也有客觀例子顯示，台灣學生到中國唸書後，仍然認同台灣是自己的國家。對於台灣青年為了學業或事業發展赴中國，他不會反對，但是呼籲大家，千萬不要改變「認同台灣這件事」。



此外，也有學生問到台灣與中國在國際上爭代表權的議題，還有來自中國的學生以「吳先生」稱呼吳釗燮，並問及，把中國、台灣並列的說法是否違反中華民國憲法，是否讓邦交國覺得是跟「中國」建交，並非「台灣」？



吳釗燮回應，如果放棄「中華民國」，如何在國際上推動代表權，這個問題爭執已久。



他說，自1949年後，台灣與中國就「沒有在一起過」。1949年以後的台灣長期在威權統治下，他說，大學的時候曾經和同學聊天，「多講幾句話」，隔天就有人來警告他，讓他感到驚嚇。



但民主化以後情況就不同了，吳釗燮說，人民選擇自己的政府、國會等，一次兩次後，national identity（國家認同）逐漸被鞏固。台灣的邦交國所認同的就是台灣2300萬人，以及2300萬人選出的政府。



吳釗燮說，「希望邦交國正式稱呼我們為中華民國」，友邦很清楚、也知道the Republic of China Taiwan。「台灣是民主國家」，台灣民選政府在台澎金馬行使排他性的管轄權，這是一個事實。



至於對台灣的稱呼，他說，有邦交的國家稱為中華民國台灣，沒有邦交的國家，則稱台灣，例如美國就有「台灣關係法」。（編輯：林沂鋒）1070525