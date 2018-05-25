陳景峻想辭職 柯文哲：希望他留任

（中央社記者劉建邦、陳妍君台北25日電）綠、柯分手，外界關注台北市副市長陳景峻是否留任。陳景峻今天在議會備詢時，重申想「沉澱一下」，並已向市長柯文哲口頭報告辭職。柯文哲表示，還是希望陳景峻留任。



民進黨擬推出下一屆台北市長人選，外界關注北市府內的民進黨籍官員是否留任，民進黨籍副市長陳景峻昨天在議會備詢時透露，他「考慮要休息一下」。



媒體報導，陳景峻將在28日辭職，台北市議會今天下午舉行市政總質詢，柯文哲率領各局處首長出席。陳景峻抵達議會前受訪表示，確有辭意，但一切要等民主進步黨中執會完成台北市長參選人提名後，才會對外完整說明。



民國黨籍台北市議員徐世勳質詢時問陳景峻，是否要在民進黨提名下一屆台北市長參選人後打算辭職。



陳景峻在答詢台重申，民進黨提名北市長參選人後，他確實想要「沉澱一下心情」，也跟柯文哲口頭報告。



陳景峻說，當時到北市府服務是因為柯文哲任命，這段期間感受到柯文哲對他的信任和重用，並持續扮演白綠間的橋樑，到現在為止，還是一直認為「白綠合作」，才能共創雙贏。



徐世勳詢問陳景峻，若請辭副市長，如何因應北農董事長職位。陳景峻表示，不太清楚法律規定，但要裸退也沒問題。



徐世勳說，若陳景峻因民進黨提名市長參選人後辭職，會讓外界認為是受民進黨影響，希望他慎重考慮，不要在階段性任務未完成就離職。



陳景峻表示，任職期間，感受到柯文哲對他的信任和重用，他心裡有數且很感激，當初是因想協助柯文哲完成政治上的改革，並幫台北市達到國際面貌，才到市府服務，希望外界可從市政、人民福祉角度思考，就沒有所謂藍白或藍綠對抗問題。



柯文哲則表達慰留之意，他說，本來就希望陳景峻留任，因為陳景峻的工作行程已排到年底。（編輯：李亨山）1070525