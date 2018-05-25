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蔡總統：我有百分之百的把握 台灣正在變好

發稿時間：2018/05/25 17:05

最新更新：2018/05/25 17:05

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（中央社記者葉素萍台北25日電）總統蔡英文今天接見國際獅子會成員，她細數這2年來改革成績，並說，她有百分之百的把握，台灣正在變好。在變好的過程當中，也許會有些波折，但不會因為波折而喪失信心。

蔡總統今天接見「國際獅子會300-E2區行政服務團隊暨分會會長」，這項行程未公開，總統府會後發布新聞稿。

蔡總統提到，這2年來，經濟轉型的成果漸漸展現出來。各項的經濟指標，無論是成長率、出口產值、失業率、股市、國內外投資，數字都很好。

她說，過去只有半導體跟面板產值破兆，去年，機械產業成為第3個產值破兆的產業，今年才過一半，物聯網產業的產值，很有機會在今年會破兆。

蔡總統強調，各項改革工作，尤其是攸關國家長遠財政結構的年金改革，在風浪之中也一步一步地向前進。「我有百分之百的把握，可以跟各位說，台灣正在變好。在變好的過程當中，也許會有些波折，但我們不會因為波折而喪失信心。」

她提到，不只是年金改革，長照2.0、社會住宅，還有前瞻基礎建設計畫。「這些以前政府應該做，卻沒有做的事情，我們都在急行軍、趕進度」。目標是為台灣未來的10年，打下最堅強的基礎。

蔡總統說，「台灣值得看好，也一定會越來越好」。請大家要有信心，遇到沒有信心的夥伴時，也請大家給他們信心、給他們鼓勵，讓他們看看台灣、來看好台灣。（編輯：李信寬）1070525

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