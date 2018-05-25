台美關係非發招或接招 吳釗燮：是相互合作

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）外交部長吳釗燮今天表示，台美關係並非發招或接招的概念，而是相互合作的概念。台灣透過建立互信的基礎，以發展與友邦或是理念相近國家更密切的關係。



吳釗燮今天回到母校國立政治大學演講，針對政治、外交系所等的學生提問，逐一回答。有學生問到台美關係是否有可能是台灣發招、美國接招？吳釗燮表示，理論上可行；之前有人認為台灣在中美兩強之間，應該可以如魚得水，但現在的政治現實顯示，如魚得水的機會已沒有了，「另一邊對我們的敵意非常強」。



吳釗燮說，台灣要與友邦或是理念相近國家建立更密切的關係，要有很深的互信基礎，互信是雙方的，「要長久累積的」。他常跟美國人往來，美國將他視為重要窗口，因為他從不給他們surprise（意外）。



他說，重要的事情，一定要事先溝通，等到彼此都覺得可以的時候，才去推動。例如台灣想跟美國買武器，就要去美國談，說明台灣面臨的威脅、自己的戰略等，美方如果接受，就會同意；這不是發招、接招的概念，而是相互合作的概念。



他說，互信需要長期累積，但很可能因為一次的意外，一夕之間就瓦解。如果信用好，關係可以持續很久，若信用不好，要跟人家談事情就會很困難。



同時，曾擔任陸委會主委的吳釗燮說，目前在兩岸關係不好的情況下，台灣應該在哪裡找到空間？他認為，「世界這麼大，到處都是我們空間」。



他認為，外交就是「要去跟可能對我們有影響的人、國家、機構，建立非常密切的關係」；透過與理念相近國家的互訪與交流，可以增進他們對台灣的理解跟支持，有助發展台灣的外交空間。台灣無法參與世界衛生大會（WHA），但有許多國家在會中發言支持台灣，支持力道是有史以來最強，也有以前不願公開支持台灣的國家都願意公開表態，就是努力經營與理念相近國家關係的成果。



吳釗燮表示，如果不能跟中國有更好相處的機會，在中國不斷欺負、威脅台灣的情況下，台灣必須發展跟理念相近國家的關係，以抵消從另一方來的壓力。



吳釗燮說，中國不斷打壓台灣，只會讓台灣與中國之間的距離越來越遠，也不符中國長遠的利益。中國的目標就是要統一台灣，但是中國拼命打壓台灣，只會讓台灣距離中國越來越遠。



同時，他提到，最近有民調顯示，看到中國打壓台灣的作為，討厭中國的人越來越多。尤其是如果年輕人第一次出國比賽，就遇到中國打壓，這種傷痕很難抹去，中國的行為是在製造對中國一輩子不信任的年輕人。



此外，吳釗燮說，台灣也透過非傳統外交，推動外交工作，包括與美國的全球合作暨訓練架構，提供東南亞國家在傳染病防治、電子商務等領域的協助。近期也將與美國、日本合作，提供東南亞國家在人道救援方面的協助。



這是吳釗燮接任外交部長後，首度回到母校演講，他利用機會鼓勵學弟妹報考外交特考，從事外交工作。他也透露，1982年從美國拿到碩士回台後，他曾報考外交特考，但沒有考上。



吳釗燮以2007年到2008年擔任駐美代表的經驗表示，他很重視年輕人的想法。當初，為了拉近與與年輕外交同仁的距離，利用下班時間，帶他們去喝啤酒，經過幾輪暢飲後，年輕同仁更願意跟他分享對推動台美關係的想法。



他說，年輕同仁的想法確實協助他推動台美關係，包括與當地市政府的交流等。他擔任外交部長後，也透過便當會，與年輕外交官交流，盼了解他們對外交工作的想法。（編輯：楊凱翔）1070525