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關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
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民進黨批幫中共打壓政府 國民黨：惡毒消費斷交

發稿時間：2018/05/25 19:26

最新更新：2018/05/25 19:35

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（中央社記者葉素萍、劉麗榮台北25日電）民主進步黨發言人吳思瑤今天說，當國家面臨最艱難的時刻，國民黨竟跟著中國共產黨打壓自己的中華民國政府，令人深感不可思議，「有這樣幫外人打自己的政黨，何須敵人？」

對於民進黨的批評，國民黨發言人洪孟楷則說，請民進黨不要惡毒地消費斷交、模糊焦點，吳敦義的談話是在22日，且談話內容完全遵照中華民國憲法；布國與台灣斷交則在24日下午，完全執政的執政黨不為自己的所作所為負責，反而怪罪牽拖在野黨，拿不出作為就怪中共、怪國民黨的態度，只會讓國人失望。

中華民國與布吉納法索斷交，中國國民黨表示，蔡政府的政治意識型態帶領台灣走向死胡同，應該仔細反省並為錯誤的外交政策向全民道歉。

吳思瑤今天透過新聞稿表達「強烈憤怒和難以想像」，她說，面對中國政權打壓，台灣社會對外團結一致是基本常識和認知。曾身為中華民國在台灣執政60年的國民黨，理應捐棄內部競爭意識形態成見，朝野攜手合作，共抗外侮。但國民黨卻一再挑戰社會人民的底線，任由黨派仇恨凌駕國家利益的態度，是一個曾為執政黨的樣子嗎？

吳思瑤質疑，中國政權一再用粗魯蠻橫的手段，壓迫台灣國際空間、用軍事力量威脅台灣，國際社會都難以認同而替台灣發聲的同時，國民黨主席吳敦義竟為了要促成「吳習會」，在「一中各表」立場大轉彎，高舉「終極統一」論；她嘲諷「國民黨對中共的『忠貞不二』，真令人『欽佩』」。（編輯：林淑媛）1070525

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