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關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
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副總統：中國的打壓無法使台灣遠離非洲

發稿時間：2018/05/25 21:06

最新更新：2018/05/25 21:30

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「2018年歡慶非洲日酒會」25日晚間在台北美福大飯店舉行，副總統陳建仁出席。陳副總統受訪時被詢及斷交相關議題表示，他想向全國民眾說一句話，「多難興邦，台灣加油。」中央社記者孫仲達攝　107年5月25日「2018年歡慶非洲日酒會」25日晚間在台北美福大飯店舉行，副總統陳建仁出席。陳副總統受訪時被詢及斷交相關議題表示，他想向全國民眾說一句話，「多難興邦，台灣加油。」中央社記者孫仲達攝　107年5月25日

（中央社記者葉素萍台北25日電）副總統陳建仁今天出席非洲日酒會，他說，與布吉納法索終止外交關係，並不意味著台灣與非洲大陸的接觸將結束；中國的打壓無法使台灣遠離非洲，「反而促使我們更加倍努力」。

中華民國昨天與布吉納法索斷交；陳副總統晚間出席「2018年歡慶非洲日酒會」，他會前主動對媒體指出，面對挑戰，他想向全國民眾說一句話「多難興邦、台灣加油」。

今天的非洲日活動，包括非洲使節團輪值主席、史瓦帝尼王國駐台大使戴敏尼（Thamie Dlamini）、奈及利亞、莫三比克等非洲國家駐台使節代表都出席。

陳副總統說，今晚的酒會對台灣以及許多聚集在這裡的人來說，是一個艱難的時刻。昨晚布吉納法索宣布終止與台灣外交關係，結束長達24年的友誼。對於那些為雙邊關係投入如此多心力的人來說，這是悲傷的日子。

陳副總統強調，與布吉納法索終止外交關係，「並不意味著台灣與非洲大陸的接觸將結束」。儘管面臨挑戰和困難，但台灣與非洲夥伴們，在教育、衛生、基礎設施和貿易攜手合作的努力將不會消退；相反地，將繼續按照一貫的作法，繼續致力於提升對台灣與在非洲夥伴的最大利益。

他說，儘管外交受挫，但是身為朋友及合作夥伴，台灣決心繼續參與非洲的發展過程，「與中國浮誇的投資和貸款計劃不同」，台灣始終如一地、忠實地、可持續地兌現對非洲夥伴的承諾，「中國的打壓無法使台灣遠離非洲。事實上，反而促使我們更加倍努力」。

副總統提到，永續發展是台灣的強項，也是台灣與非洲來往的指導原則，未來將繼續加強在衛生領域等方面的合作；將增加進口非洲的產品；他也希望見到更多的台灣公司前往非洲，特別是在友邦設立據點。（編輯：李信寬）1070525

雖然中華民國目前在非洲僅剩史瓦帝尼王國一個友邦，但2018年歡慶非洲日酒會25日晚間照常在台北舉行，副總統陳建仁與外交部官員、非洲及友邦駐台大使等貴賓都出席共襄盛舉。中央社記者孫仲達攝　107年5月25日雖然中華民國目前在非洲僅剩史瓦帝尼王國一個友邦，但2018年歡慶非洲日酒會25日晚間照常在台北舉行，副總統陳建仁與外交部官員、非洲及友邦駐台大使等貴賓都出席共襄盛舉。中央社記者孫仲達攝　107年5月25日
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