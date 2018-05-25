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颱風季將到 賴清德：善用科技改善預警資訊

發稿時間：2018/05/25 21:37

最新更新：2018/05/25 21:37

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（中央社記者侯姿瑩台北25日電）颱風季將到，行政院長賴清德今天表示，應善用科技，提供精準預警資訊，以提前因應防範，並強化警報訊息傳遞措施；若有災情，中央與地方政府應合作，做好緊急應變。

行政院發布新聞稿指出，賴清德今天主持「中央災害防救會報第38次會議」，要求請經濟部、內政部、國防部、交通部及農委會等部會，加強辦理防汛與颱風季的防救災整備工作。

賴清德說，應善用科技以提供精準預警資訊，讓政府、企業、社會大眾能提前因應防範，並且強化警報訊息傳遞措施。若遇災情，中央與地方政府應共同合作，做好緊急應變處置；並即時更新維生管線、基礎設施的復原進度，透過媒體周知社會大眾。

另外，這次會議也通過增訂懸浮微粒物質、火山災害等2項災害防救業務計畫，以及修正風災、礦災、水災、旱災、工業管線災害、毒性化學物質災害、寒害、動植物疫災、土石流災害，以及空難災害等10個災害防救計畫，將由內政部、經濟部、交通部、農委會及環保署函頒實施。

行政院表示，懸浮微粒物質災害在民國106年11月修法後，才納入災害防救法的規範。賴清德指出，空汙是目前社會相當關注的議題，政府已提出加嚴汙染源排放標準、減少懸浮微粒物質災害衝擊等方案，盼環保署依照「空氣污染防制法」及「災害防救法」等規定，改善空氣品質。

有關國發會推動3D管線圖資，賴清德表示，國發會已從圖資面、圖台系統面、備援機制面及應用分析面，提出推動策略。請經濟部、交通部、國家通訊傳播委員會等主管機關統籌，督促所屬管線事業單位訂定管線圖資品質提升計畫；請內政部研訂3D管線圖資標準，完成3D基本底圖。

有關「仙台減災綱領落實策略建議」報告，賴清德說，台南震災時，有1000多處自來水管破裂，3D圖資對災後重建助益極大。日本三一一地震時，仙台災損嚴重，仙台市的重建經驗值得台灣參考。（編輯：蘇志宗）1070525

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