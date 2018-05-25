藍營台北市議員提名33人 擬徵召林亭君

（中央社記者劉建邦台北25日電）中國國民黨台北市黨部今天公布市議員提名名額，共33席，現任議員除議長吳碧珠、議員陳孋輝、厲耿桂芳及鍾小平未登記外，市黨部推薦20名現任議員參選，並擬徵召現任議員林亭君。



台北市議會63席議員，現任國民黨籍市議員有25人。



今年台北市議員選舉，國民黨提名名額共33席，包含20名現任議員黨團推薦參選外，擬徵召一名現任議員，並透過初選民調提名12人。



市黨部發布新聞稿表示，現任議員參選名單，包含第一選區（士林、北投）汪志冰、陳重文；第二選區（內湖、南港）闕枚莎、吳世正、陳義洲；第三選區（松山、信義）秦慧珠、王鴻薇、戴錫欽、陳永德。



第四選區（中山、大同）葉林傳、陳炳甫；第五選區（中正、萬華）郭昭巖、吳志剛、應曉薇；第六選區（大安、文山）歐陽龍、王欣儀、陳錦祥、徐弘庭；平地、山地原住民選區的李芳儒及李傅中武。



主任委員黃呂錦茹表示，因第四選區登記皆為男性，依公告規定，須提一名婦女保障名額，以現任議員為優先，研議徵召現任議員林亭君參選，已提案通過，將送中常會後確認提名。



市黨部指出，議員初選民調從5月10日至23日止，經初選後有12人代表參選，包含第一選區林杏兒、張斯綱；第二選區李明賢、游淑慧（同額免初選）；第三選區王正德、徐巧芯（同額免初選）。



第四選區王浩、第五選區林冠勳；第六選區李柏毅、羅智強、耿葳、鍾沛君。（編輯：張銘坤）1070525