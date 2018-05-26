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捐百萬美元給WHO 陳時中：無關金錢外交

發稿時間：2018/05/26 12:21

最新更新：2018/05/26 12:38

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總統蔡英文26日在總統府接見「世衛行動團」，衛福部長陳時中（圖）向蔡總統說明世衛行動團積極取得的成果。中央社記者吳翊寧攝　107年5月26日總統蔡英文26日在總統府接見「世衛行動團」，衛福部長陳時中（圖）向蔡總統說明世衛行動團積極取得的成果。中央社記者吳翊寧攝　107年5月26日

（中央社記者張茗喧台北26日電）蔡英文總統今天宣布捐100萬美元給世界衛生組織（WHO），遭外界質疑是金錢外交。衛福部長陳時中受訪時強調，「防疫無國界」捐款僅是盡台灣人道、國際援助義務，無關金錢外交。

第71屆世界衛生大會（WHA）21日到26日在瑞士日內瓦舉行，台灣雖未獲邀進入大會，但衛生福利部長陳時中仍率「世衛行動團」前往日內瓦進行國際交流，今早搭機返回台灣。

蔡總統今天在總統府接見世衛行動團時表示，雖然台灣無法正式參與WHA，但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻，宣布台灣將捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒的基金。

此話一出，引發外界質疑是金錢外交、花錢買下一次WHA的門票。

陳時中稍後在衛福部舉辦記者會時澄清，世衛行動團抵達瑞士當天就有相關團體前來詢問是否有捐款意願，當時他清楚表達不論人員、資源都準備好了，強調「防疫無國界」，並表達台灣對於防疫的重視程度。

陳時中表示，今早回台後也將此事報告蔡總統，總統認為基於人道、國際義務上，台灣都需捐出這筆錢，不僅可在對抗伊波拉病毒的道路上出一份力，做好防疫工作也是間接保護台灣人健康，「無關金錢外交」。

這不是台灣第一次捐款協助控制疫情，陳時中強調，2014年爆發伊波拉疫情時，台灣也曾透過美國捐近200萬美元的物資及款項給幾內亞、賴比瑞亞和獅子山共和國。

陳時中說，這次的款項是「國家的錢」，但究竟錢從哪來，還是得由行政院安排，至於確切捐款名稱則由外交部統籌處理。（編輯：卞金峰）1070526

總統蔡英文（右4）26日在總統府接見「世衛行動團」，肯定行動團成員的表現，感謝所有為台灣打拚的夥伴。中為今年世界衛生大會（WHA）舉行時，率團至日內瓦為台灣發聲的衛福部長陳時中。中央社記者吳翊寧攝　107年5月26日總統蔡英文（右4）26日在總統府接見「世衛行動團」，肯定行動團成員的表現，感謝所有為台灣打拚的夥伴。中為今年世界衛生大會（WHA）舉行時，率團至日內瓦為台灣發聲的衛福部長陳時中。中央社記者吳翊寧攝　107年5月26日
總統蔡英文（右9）26日在總統府接見「世衛行動團」，與衛生福利部長陳時中（右10）、行動團成員合影。中央社記者吳翊寧攝　107年5月26日總統蔡英文（右9）26日在總統府接見「世衛行動團」，與衛生福利部長陳時中（右10）、行動團成員合影。中央社記者吳翊寧攝　107年5月26日
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