/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
>rss

捐款助抗伊波拉 總統：資源原本用在布國外交

發稿時間：2018/05/26 12:24

最新更新：2018/05/26 12:38

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
總統蔡英文26日宣布，捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒基金。蔡總統透過臉書說，這些資源原本是用在與布吉納法索的外交合作。（圖取自蔡英文臉書www.facebook.com/tsaiingwen/）總統蔡英文26日宣布，捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒基金。蔡總統透過臉書說，這些資源原本是用在與布吉納法索的外交合作。（圖取自蔡英文臉書www.facebook.com/tsaiingwen/）

（中央社記者葉素萍台北26日電）總統蔡英文今天宣布，捐100萬美元給WHO，作為對抗伊波拉病毒基金。蔡總統透過臉書說，這些資源原本是用在與布吉納法索的外交合作；未來會採取更靈活戰術，突破中國外交圍堵。

蔡總統今天在總統府接見「世衛行動團」，她說，伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與世界衛生大會（WHA），但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻；她當場宣布將捐100萬美元給世界衛生組織（WHO），作為對抗伊波拉病毒的基金。

蔡總統稍後透過臉書（Facebook）貼文指出，台灣，是世界的台灣，「我們會主動出擊」。

她說，世界有多大，台灣的出路就有多大。台灣雖然被惡意打壓，更會主動出擊，尋求更多外交突破，沒有人可以封鎖台灣走向世界的決心。

蔡總統提到，這段時間，伊波拉病毒疫情正在非洲蔓延，不斷傳出死亡病例。因此，在接見從日內瓦WHA大會回國的台灣世衛行動團時，她宣布將捐出100萬美元給世界衛生組織，一起對抗威脅人類健康的疫情。

她說，「這些資源原本是用在與布吉納法索的外交合作上」，但從現在開始，「我們會採取更靈活的戰術，突破中國的外交圍堵。」

蔡總統強調，台灣是世界醫療大國，也是國際醫療體系的模範生。她相信，世界衛生組織，是為了全球人類的健康而存在，「不該是玩政治的場合」。台灣不僅僅要爭取應有的權利，更願意善盡地球公民的義務。「這，就是我們和中國不一樣的地方」。（編輯：楊玫寧）1070526

台灣，是世界的台灣，我們會主動出擊。世界有多大，台灣的出路就有多大。台灣雖然被惡意打壓，我們更會主動出擊，尋求更多外交突破，沒有人可以封鎖台灣走向世界的決心。這段時間，伊波拉病毒疫情正在非洲蔓延，不斷傳出死亡病例。因此，在接見從日內...

蔡英文 Tsai Ing-wen 發佈於 2018年5月25日

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP