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關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
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布國斷交 陳時中：台灣獲聲援多才遭打壓

發稿時間：2018/05/26 13:09

最新更新：2018/05/26 13:25

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衛生福利部26日舉行世衛行動團返國記者會，衛福部長陳時中（中）、衛福部國際合作組技監許明暉（左）、健保署長李伯璋（左2）、國健署長王英偉（右）與疾管署長周志浩（右2）出席。中央社記者施宗暉攝　107年5月26日衛生福利部26日舉行世衛行動團返國記者會，衛福部長陳時中（中）、衛福部國際合作組技監許明暉（左）、健保署長李伯璋（左2）、國健署長王英偉（右）與疾管署長周志浩（右2）出席。中央社記者施宗暉攝　107年5月26日

（中央社記者張茗喧台北26日電）在台灣獲得國際支持參與世界衛生大會（WHA）之際，布吉納法索24日晚間宣布和中華民國斷交。衛福部長陳時中今天表示，應是中國大陸不滿台灣獲得的聲援較多，才以此打擊台灣。

西非國家布吉納法索外交部在台灣時間24日晚間宣布與中華民國斷絕外交關係，中華民國邦交國僅剩18個。

第71屆世界衛生大會（WHA）21日到26日在瑞士日內瓦舉行，台灣雖未獲邀進入大會，但衛生福利部長陳時中仍率「世衛行動團」前往日內瓦進行國際交流，今天上午舉辦記者會說明成果。

陳時中表示，今年台灣獲得許多友邦、理念相近國家支持，但當時身為友邦的布吉納法索卻沒有替台灣發聲，他也曾經感到憂心，不料隨後就接獲斷交訊息，對此他感到憤怒與不滿，也沒想到一切竟來得這麼快。

陳時中說，此事一出，也不免讓人揣測是否因台灣這次得到的聲援較多，中國大陸才以此打擊台灣。

不過，他強調雖然憤怒更要堅強面對，強化和友邦、理念相近國家的合作，提升台灣在國際上的地位。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070526

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