馬來西亞台商博覽會 賴揆提留才政策

行政院長賴清德（前中）26日上午前往國立台北科技大學，出席「2018馬來西亞僑台商攬才博覽會」開幕典禮。中央社記者謝佳璋攝 107年5月26日

（中央社記者陳至中台北26日電）行政院長賴清德今天出席2018馬來西亞僑台商攬才博覽會，致詞時提到台灣近期的攬才、留才政策，包括已通過的「外國專業人才延攬及僱用法」及研擬中的「新經濟移民法」草案。



馬來西亞僑台商攬才博覽會今、明兩天在台北科技大學展開，業者一共提供1280個專業職缺，鎖定馬來西亞在台留學的僑外生，以及有志出國就業的台灣本地青年。



賴清德在開幕典禮致詞表示，政府的教育政策上，鼓勵台灣孩子和新移民第二代多認識新南向國家，大學積極到新南向國家招生，教育部也和經濟部、科技部合作開設窗口，吸引馬來西亞人才來台接受職業訓練。



賴清德表示，為了讓人才留下來，立法院已三讀通過「外國專業人才延攬及僱用法」，方便台灣企業延攬國際人才。



另外，賴清德認為，來台留學和接受職業訓練的人，都應列為優先延攬對象，國發會近期已提出「新經濟移民法」草案，目前正聽取社會意見，順利的話，希望在立法院下個會期提出。



賴清德認為，「新經濟移民法」通過後，只要來台就學，就有機會留台工作。或者是中階技術人才在台工作符合一定年限，且資方願意提出相當程度的薪資，例如該產業平均薪資第70分位的月薪，大約新台幣4萬多元，就有機會繼續留在台灣。



馬來西亞商業及工業協會理事長拿督劉康捷表示，馬來西亞留學台灣學生，都能夠說多種語言，接受台灣優質訓練後，可以成為「新南向政策」的尖兵。協會願意成為媒合平台，幫助優秀人才到馬來西亞找到理想工作。（編輯：管中維）1070526





行政院長賴清德（圖）26日出席「2018馬來西亞僑台商攬才博覽會 」開幕典禮，說明政府新南向政策與提供的協助。中央社記者謝佳璋攝 107年5月26日