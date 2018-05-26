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林口社會住宅6/1公告招租 首批估11月入住

發稿時間：2018/05/26 17:36

最新更新：2018/05/26 17:36

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（中央社記者劉麗榮台北26日電）林口世大運選手村轉作社會住宅，6月1日將公告招租，首批預計11月可入住。內政部為鼓勵婚育，將保留一定比例給新婚或懷孕者，內政部下週也將正式宣布優惠內容。

由於少子化問題，內政部配合修改相關住宅補貼辦法，新婚、懷孕者可增加評點，有利爭取租金補貼或購屋貸款利息補貼。此外，內政部也研擬將社會住宅政策推廣到新婚、懷孕者，比照育有未成年子女者，可優先承租社會住宅。

官員指出，目前2500戶，30%為弱勢保障戶，其餘70%開放抽籤，其中將預留一定比例給新婚、懷孕或育有幼兒的家庭，也會有保留戶數讓林口區居民優先申請。基本上，只要在地就業、就學者，戶籍不在新北市也能申請。

只租不售的社會住宅近來越來越搶手，台北市平均中籤率5%，台中市11%。官員指出，林口社會住宅詢問度一直很高。內政部預計在6月1日當天，正式宣布相關優惠內容。

內政部次長花敬群昨天受訪時透露，2500戶預計6月1日公告招租，7月2日開始受理登記，9月13日進行抽籤，第一批約11月可入住。

林口社會住宅由中央出資，委由台北市政府興建，並於完工後先借給台北市政府作為選手村住宿。賽會結束後，選手村轉為社會住宅，並針對小家庭、單身青年、經濟與社會弱勢者等不同族群，規劃一至四房型，滿足多元居住及生活需求。（編輯：林興盟）1070526

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