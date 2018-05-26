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兩岸一帶一路新南向 學者：在東南亞短兵相接

發稿時間：2018/05/26 18:17

最新更新：2018/05/26 18:17

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（中央社記者侯姿瑩台北26日電）中國提出「一帶一路」作為重要的國家發展戰略方向。學者今天表示，「一帶一路」涉及政治、經濟、能源等考量；台灣也推動新南向政策，未來東南亞將成為兩岸短兵相接之地。

台灣教授協會今天舉辦「一帶一路」因應策略座談會。前台灣團結聯盟籍立委、現為國立台北商業大學財經學院會計資訊系副教授的賴振昌表示，中國希望藉由「一帶一路」作為中國經濟延續發展的基礎，也希望透過結盟相關國家以爭取更多國際話語權。

同時，他指出，中國推動這項計畫也涉及能源安全、地緣政治的考量，例如繞過美國控制的太平洋第一島鏈，從中亞、經中東，再連往歐洲，為中國提供發展機會。雖然中國以經濟開發合作為出發點，但背後的目的是多元且複雜的。

賴振昌說，中國自2013年提出「一帶一路」戰略以來，相關國家包括萬那杜、菲律賓、柬埔寨、馬來西亞、斯里蘭卡等，接受中國龐大金額的貸款後，多因無力償還，只好應中國要求，以提供債務豁免換取中國在特定政治議題影響力，或取得其他戰略資源等。

面對中國的全球戰略挑戰，他指出，台灣提出「新南向政策」來因應，新南向18個國家中，有許多國家都與「一帶一路」沿線的國家重疊，可以預見未來台灣與中國勢必在東南亞地區「短兵相接」。

他認為，台灣不像中國有那麼多的特殊目的，而是比較單純是純經濟的目的，若能發揮台灣的專長，才可能打贏新南向的戰場。

台灣智庫執行委員賴怡忠表示，中國「一帶一路」計畫有明顯的戰略目標，除要讓周邊國家受到中國的掌握與控制之外，還要建立一個以中國為中心的歐亞經濟與政治體系，以抗衡美國。但實際上，中國更像在建築殖民體系，所謂的「中國夢」，其實是在輸出一個反自由主義的國際秩序的新殖民體制。

真理大學人文與資訊學系助理教授陳俐甫也指出，中國推動「一帶一路」的最終目的是與美國爭霸、排除美、日在南海的影響力，其次是連結巴基斯坦、斯里蘭卡、尼泊爾、印尼等國家來牽制印度，將勢力伸進印度洋，其三為蠶食俄羅斯在中亞、西亞的剩餘影響力。在這大戰略下，中國未必能完全如願、但透過一帶一路提升政經影響力，以此來壓迫台灣的國際空間，是最容易收割的結果。

對於中國的「一帶一路」，國立台灣大學經濟學系兼任教授張清溪表示，中國推出這項計畫，主要是為了政治目的。同時，他指出，中國透過在海外的擴張，也將中共的賄賂文化輸出到其他國家；文化方面的危害，是最容易被忽略的。（編輯：林興盟）1070526

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