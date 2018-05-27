/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票布吉納法索川金會斷交
>rss

黨職選舉是否挺余天 蔡總統笑答只有一人選

發稿時間：2018/05/27 11:33

最新更新：2018/05/27 12:26

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
民主進步黨新北市黨部黨職改選27日舉行，總統蔡英文上午前往永和國小投開票所投票。中央社記者郭日曉攝　107年5月27日民主進步黨新北市黨部黨職改選27日舉行，總統蔡英文上午前往永和國小投開票所投票。中央社記者郭日曉攝　107年5月27日

（中央社記者王鴻國新北27日電）總統蔡英文今天回到戶籍地的新北市永和國小參與民進黨黨職選舉投票，媒體詢問是否支持同額競選的新北市黨部主委余天時，她笑說，「不是只有一個人選嗎？」

民進黨縣市黨部主委及全國、市黨代表選舉今天舉行，蔡英文在市議員參選人張維倩及市議員許昭興等人陪同下，來到永和國小投票。

現場也發生小插曲，由於有媒體刊登余天妻子李亞萍日前爆出怨恨民進黨的「某些人」，今天媒體詢問蔡總統民進黨是否對不起余天一家時，余天趕緊上前要媒體不要亂問。

余天送走總統後就返回讓媒體問個夠，他強調，從他參政時，李亞萍就已反對，他選立委時，李亞萍就嘔氣離家3個月。但余天坦言李亞萍個性很敢講，她講的也沒錯。

他還說，當初加入民進黨時，沒想到內部派系分這麼嚴重厲害，內部鬥爭這麼多，難怪李亞萍會這麼講，她氣的「某些人」可能未針對任何人；「我內心感覺也一樣，我深自反省，她講的也沒錯」。

他說，從政賠掉5棟房子，光是當立委4年就虧新台幣2000多萬元，後來也沒有不分區立委等職務。當市黨部主委也是自己選的且又沒薪水，這一屆本來是不選了，但基於對新北的責任感才參選。

至於大女兒余筱萍參加萬華區市議員初選落敗後是否還會參選，余天說，「灰心死了」，不會再參選了。（編輯：唐聲揚）1070527

影片來源：中央社
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP