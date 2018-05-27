/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票陳偉殷川金會布吉納法索
>rss

柯文哲被指多2000萬不明財產 陳佩琪要告

發稿時間：2018/05/27 19:09

最新更新：2018/05/27 20:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
台北市長柯文哲夫人陳佩琪27日在柯文哲臉書粉絲頁留言，指政論節目來賓說柯文哲名下多了2000萬元不明來源財產，已造成汙衊，她說，「我會陸續向這節目和電視台表達我們嚴正的抗議，若得不到回應，我將第一次上法院告人，雖然家裡為了你的選舉有點拮据，但我願意花這種錢。」（擷取自柯文哲臉書粉絲頁）中央社記者梁珮綺傳真　107年5月27日台北市長柯文哲夫人陳佩琪27日在柯文哲臉書粉絲頁留言，指政論節目來賓說柯文哲名下多了2000萬元不明來源財產，已造成汙衊，她說，「我會陸續向這節目和電視台表達我們嚴正的抗議，若得不到回應，我將第一次上法院告人，雖然家裡為了你的選舉有點拮据，但我願意花這種錢。」（擷取自柯文哲臉書粉絲頁）中央社記者梁珮綺傳真　107年5月27日

（中央社記者梁珮綺、汪宜儒台北27日電）台北市長柯文哲夫人陳佩琪今天上午在三立新聞及柯文哲臉書粉絲頁留言，指政論節目來賓說柯文哲名下多了2000萬元不明來源財產，已造成汙衊，若得不到回應將提告。

三立公關部主管劉立平回應說，「54新觀點」播出內容是節目來賓律師曾勁元對柯文哲財產申報的質疑，並已在多家媒體平台發表過，且已向監察院告發。節目探討柯文哲抵押房子籌選舉經費與財產申報均為可受公評之議題，節目秉持追求真相的原則，與來賓共同探討新聞事件真相。

陳佩琪上午在三立新聞粉絲頁留言，指出政論節目「54新觀點」在25日請了幾位來賓，說柯文哲第一次向監察院申報財產（2015年3月31日）名下多了新台幣2000萬元不明來源財產。她表示，「一個這麼大的電視台，怎麼會昧著良心，用如此卑劣的手段汙衊台北市長？」

陳佩琪表示，她與柯文哲在選舉登記時（2014年9月21日）曾向信義行政中心申報財產，除房產8000萬元外，其餘是動產，當時存款加基金約1280萬元，當選後為避嫌，陸續把基金贖回，不再投資。

她說，2015年3月31日第一次向監察院申報財產，在這段期間，她的薪水收入加年終約200萬元，尚未處理選舉補助款約1000萬元，總共增加1200萬元，再加上原有的1280萬元，約2400萬元，扣掉半年生活支出，第一次向監察院申報有2200萬元存款，節目卻汙衊他們，指2000萬元的財產來源不明。

陳佩琪同時在柯文哲臉書粉絲頁留言，表示「或許你認為以台北市長的高度，不要隨便告人，會做低了自己」，但在政論節目上請一堆來賓信口開河，隨便汙衊別人，此風不可長。

她說，「我會陸續向這節目和電視台表達我們嚴正的抗議，若得不到回應，我將第一次上法院告人，雖然家裡為了你的選舉有點拮据，但我願意花這種錢。」

柯文哲下午出席2018公平貿易生活節時，被媒體追問太太將提告一事，僅表示「回去再跟她（指陳佩琪）商量」。（編輯：吳佳穎/吳協昌）1070527

台北市長柯文哲夫人陳佩琪27日上午在三立新聞臉書粉絲頁留言，指出政論節目來賓說柯文哲名下多了新台幣2000萬元不明來源財產，已造成汙衊，若得不到回應將提告。（擷取自三立新聞臉書粉絲頁）中央社記者梁珮綺傳真　107年5月27日台北市長柯文哲夫人陳佩琪27日上午在三立新聞臉書粉絲頁留言，指出政論節目來賓說柯文哲名下多了新台幣2000萬元不明來源財產，已造成汙衊，若得不到回應將提告。（擷取自三立新聞臉書粉絲頁）中央社記者梁珮綺傳真　107年5月27日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP