/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票陳偉殷川金會布吉納法索
>rss

民進黨主委改選 余天陳正德分掌雙北市黨部

發稿時間：2018/05/27 23:40

最新更新：2018/05/27 23:40

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社台北27日電）民進黨縣市黨部主委今天改選，，其中台北市黨部主任委員由前台北市議員陳正德獲得壓倒性勝利；新北市黨部則在現任主委余天同額競選下，順利連任下屆主委。

民主進步黨今天舉行各二級黨部主委、全國黨代表及各縣市黨代表選舉投開票作業，選舉投開票過程平和順利，共選出29席二級黨部主任委員、334席全國黨代表。選舉結果將經5月30日中執會確認並通過後公告。

台北市部分，民進黨台北市黨部第17屆主任委員得票數，1號朱政騏4531票，2號陳正德7013票。陳正德獲得獲得壓倒性勝利，將接任民進黨台北市黨部第17屆主任委員。

新北市黨部，余天1人同額競選下，拿下1萬9180票連任下屆主委。

台南市部分，由前台南市政府顧問黃先柱以9079票，擊敗前台南市工策會總幹事王敏行的6671票當選。黃先柱是民進黨創黨黨員，曾在行政院長賴清德於2010年競選台南市長時，出任競選總部召集人；現在身兼台南市長參選人黃偉哲的競選委員會召集人。

新竹市部分，由翁枝弘當選新任主委。翁枝弘為資深黨工，目前為立委柯建銘新竹服務處主任，期間歷經多項選舉，選戰經驗豐富，將承擔2018年新竹市長及市議員選舉的輔選責任；新任全國黨代表林盈徹則為現任新竹市議員。

其他縣市當選名單：桃園市由議員張火爐（新任）當選；台中市由主委何明杰連任；高雄市由前高雄市兵役局局長趙文男當選（新任）；宜蘭縣由評委黃建財當選（新任）；新竹縣由新埔三聖宮主委彭瑞德當選（新任）；苗栗縣由主委杜文卿連任；彰化縣由彰化市長邱建富當選（新任）；南投縣由執委蘇昱誠當選（新任）；雲林縣由主委廖丁賜連任；嘉義縣由主委林沐惠連任；屏東縣由議員許展維當選（新任）；花蓮縣由立委蕭美琴服務處主任陳景豊當選（新任）；台東縣由主委李翠峯連任；澎湖縣由武轎總會會長盧長在當選（新任）；基隆市由議員張錦煌當選（新任）；嘉義市由主委黃大祐當選（新任）；金門縣由主委吳增允連任。

此外勞工暨海外黨部主任委員當選名單，勞工為評召蔡坤財當選（新任）；美西為召委許維鈞當選（新任）；美東為賴弘典當選（新任）；加拿大由胡頌二當選（新任）；大洋洲由陳文龍當選（新任）；美南由主委楊朝諭連任；東南亞由主委何素珍連任；非洲由前非洲台灣同鄉會會長陳量成當選（新任）。（編輯：李淑華）1070527

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP