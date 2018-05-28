李永得：今年參加客語認證人數若減少 我負責

（中央社記者陳俊華台北28日電）客家委員會主任委員李永得今天表示，他保證今年參加客語認證的人數一定比往年多，如果沒變多他會負責，也不排除下台。



客委會提供資料指出，客語能力初級認證民國104年度報名數為9853人、105年度9509人、106年度8543人；中高級104年度報名數5278人、105年度5933人、106年度4796人。



立法院內政委員會上午處理民國107年度中央政府總預算有關客委會及所屬預算凍結項目報告案，親民黨籍立法委員陳怡潔質詢時表示，李永得堅持不該用發放獎金制度以鼓勵考試，但資料顯示，取消獎金制度後，客語認證報考數確實減少，合格率也跌破5成；很多縣市為提升客語認證通過率，一樣提供獎金，成效比沒提供獎金的縣市好。



她舉例說，桃園市報考人數不減反升，105年度2217人，合格人數1200人，合格率54.1%；106年甚至更多。



「這部分我一定不會再做變更」，李永得表示，他保證今年參加客語認證人數一定比往年多，「如果沒有多，我負責」。客委會會用各種方法鼓勵小朋友學客語、接近並分享客語，但基本原則是絕不會用錢，「這件事情不用再討論」。



陳怡潔追問，李永得要怎麼負責？是否不排除下台？李永得說，到時就知道，「當然不排除（下台）」；陳怡潔說，如果客語認證人數不達標，「就換人做做看？」李永得說，沒問題。



民主進步黨籍立委洪宗熠質詢時說，他認同不發放獎金以鼓勵報考客語認證，但客語認證初級報考數減少、通過率也降低，中級報考人數雖每年都有波動，但通過率逐年下降，客委會要想出辦法。



李永得說，中高級客語認證是要用功、讀書才考得過，客委會會加緊補助各機關、社區，只要願意針對客語認證詞彙教學，都會給予相當補助；認證考試只是過程、手段，目的是讓客家鄉親及願意講客家話的人有目標去追求，考過認證不代表會講客家話，終極目標是讓大家會講客家話。（編輯：李明宗）1070528