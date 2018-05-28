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藍批新經濟移民法 綠委：每一種人才都要爭取

發稿時間：2018/05/28 12:25

最新更新：2018/05/28 12:25

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(中央社記者王承中台北28日電)國民黨立委蔣萬安今天批評新經濟移民法草案，他說，各國都在爭取高階人才，只有蔡政府的目標是中低階勞工；民進黨立委何欣純則說，政府正在盤點移民政策，只要是人才都要爭取。

行政院15日公布「新經濟移民法」草案規劃重點，希望能夠留用外籍中階技術人才，在不影響國內就業和薪資水準前提下，優先留用在台多年的僑外生以及工作多年的中階技術人才。

中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀、副書記長蔣萬安、林麗蟬等人上午在立法院舉行記者會。蔣萬安表示，當各國都在爭奪優秀高階人才時，只有蔡政府的目標是中低階勞工，他說，台灣整體勞動條件沒有改善，一昧開放外籍勞工，只是治標不治本。

蔣萬安說，行政院的草案只思考如何為資方及產業界尋找廉價勞工，並未針對留才、攬才有更完善的移民政策及配套措施，政府不要只想到輸入勞動人力，須有長遠的規劃。蔣萬安也要求行政院要針對給予外籍勞工永久居留權，對台灣整體勞動力所造成的影響，提出完整的評估報告。

林麗蟬表示，台灣的白領移民非常少，顯示台灣移民政策的吸引力、友善度與方便性都不足，政府喊的新移民政策是在做友善移民，還是只為了補足缺工？

林麗蟬說，行政院版的草案關注面向過於狹隘，行政院應站在國家層級的面向，嚴肅思考台灣缺什麼人才？如何友善吸引移民，增加國家競爭力？而不是一昧地管制、限制。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純表示，這次新經濟移民法草案主要針對技術性勞工，並且盤點產業缺工狀況，有條件讓專業技術外籍勞工可以來台，這是政策方向。

她說，政府正在盤點移民政策，新經濟移民法草案只是其中的一部分，絕對不是不要白領高科技人才，只要技術工，而是每一種人才，台灣都需要、都要爭取。（編輯：陸倩瑤）1070528

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