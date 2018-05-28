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礦業法修法 原青籲落實部落知情同意權

發稿時間：2018/05/28 13:30

最新更新：2018/05/28 13:30

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（中央社記者王承中台北28日電）「反亞泥‧還我傳統領域自救會」今天表示，礦業法修法要溯及既往，落實部落知情同意權，否則舊礦場仍可在未得部落同意下開礦。原青陣線代表溫馨說，這攸關原民土地轉型正義。

立法院經濟委員會今天繼續審查礦業法修正草案。原住民族青年陣線、「反亞泥，還我傳統領域自救會」，以及地球公民基金會等民間、環保團體上午在立法院群賢樓外召開記者會，呼籲舊礦場要規範，落實部落知情同意權。

「反亞泥‧還我傳統領域自救會」代表Yudaw Buya表示，修法絕對要把原民相關權利條文加上「溯及既往」的字眼，讓過去從未取得部落同意的舊礦場可按照新法，落實部落的知情同意權。這次礦業法修法有關部落知情同意權的部分，是原住民族轉型正義是否往正確道路邁進的一個關鍵。

原住民族青年陣線成員溫馨表示，舊礦場的展限必須落實原民的知情同意權，這攸關原民土地的轉型正義。期望原住民族立委可以堅定保障原住民族人的立場，在政黨的協商籌碼跟業者的利益之間，族人的土地權是最基本的生存權，絕對是遠高過眼前的利益。

地球公民基金會花東辦公室研究員黃靖庭表示，行政院版草案是開放業者可以不斷詢問部落開發意願，但這形同是騷擾，條文應明確規劃，只要沒有部落同意展限的礦場就不能開發，部落權益才會往正軌發展。（編輯：林孟汝）1070528

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