民進黨擬徵召姚文智 丁守中：自己是唯一在野

民主進步黨選舉對策委員會建議徵召立委姚文智選台北市長。中國國民黨台北市長參選人丁守中表示，自己是唯一在野黨，將努力面對艱困選戰。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸台北28日電）民主進步黨選舉對策委員會今天建議徵召立委姚文智選台北市長。中國國民黨台北市長參選人丁守中表示，民進黨基本盤必歸隊，自己是唯一在野黨，將努力面對艱困選戰。



民進黨選對會今天中午開會討論台北市長人選徵召案，綜合評估後確定人選為姚文智，後續將提建議案給民進黨主席蔡英文參考，若她認為建議案可行，將於30日中央執行委員會討論通過。



對此，丁守中今天告訴中央社記者，民進黨畢竟是執政黨，在台北市長期以來至少有3成基本盤，今天決定將徵召姚文智參選台北市長後，姚文智的民調支持率絕非現在的4%或10%，民進黨基本盤一定會歸隊。



丁守中指出，姚文智有民進黨中央政府的資源挹注；而現任台北市長柯文哲則掌握台北市政府的執政優勢，擁有龐大行政資源可以使用；但國民黨迄今連黨工薪資都需靠借貸度過，更無能力支援自己的選舉，他深知要面對的是場艱困選戰。



他認為，身為挑戰者，面對中央執政無能及台北市政府施政毫無建樹，他會一步一腳印，號召不甘心台北市日益沉淪的市民大眾共同努力，一起拚回台北的驕傲。（編輯：李亨山）1070528