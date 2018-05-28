立委質疑客語教學成效 李永得：對族群有偏見

（中央社記者陳俊華台北28日電）民進黨立委林淑芬今天質疑客委會推動沈浸式教學成效；客委會主委李永得說，最重要的是提升客語價值，林淑芬說，不要好高騖遠，李永得則指林淑芬「根本是對族群有偏見」。



立法院內政委員會今天處理107年度中央政府總預算有關客家委員會、台灣省政府、台灣省諮議會、福建省政府預算解凍案。



立委林淑芬質詢時指出，調查顯示，跟著父母學習客語的比例是最高的，但客委會針對親子學習，只有短期研習方式，未來如何強化家庭親子共學？



主委李永得答詢表示，「妳不要集中在非常小的地方」，最重要是要提升客語價值，林淑芬接著說，不要好高騖遠，李永得再回，「妳心裡根本是對族群有偏見」。



林淑芬表示，從頭到尾她只是要強調，應加強客語的親子共學，只因她質疑客委會做的不好，就被扣帽子、說她有偏見；她問李永得是否要為此道歉，李永得說，他願道歉。



林淑芬說，根據交通大學客家文化學院調查顯示，年紀越輕的人，能聽、說客語的比例越低，40到49歲人口會說客語的比例，已從66%降到50%、19到29歲人口只剩15%。



林淑芬指出，以前客語族群在外講中文，在家還是會講客語，但這次調查顯示，在家講客語的比例，首次跌破4成。林淑芬為此質詢客委會，目前推行沈的浸式教學，是否能突破校園領域，以親子或家庭為對象。



李永得答詢表示，過去試驗發現，如果沒有客家文化和語言的光榮感，只推動語言學習，無法發揮的很好，因此最重要的是要在社會上全面提升客語價值，客委會目前全力推動在學校加強語言教學。



今天會中決議，客家委員會、福建省政府預算全數解凍；台灣省政府、省諮議會預算則繼續凍結15% ，其餘不再解凍。（編輯：陸倩瑤）1070528