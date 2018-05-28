民進黨：若未違紀助選 在北市府服務不違黨紀

（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨發言人鄭運鵬今天說，雖然黨徵召台北市長參選人，但黨服務於台北市府的同志，也應秉持積極服務市民、市政為己任，如果沒有發生違紀助選等行為，應該沒有違反黨紀問題。



民主進步黨選舉對策委員會今天建議徵召民進黨籍立法委員姚文智參選台北市長；幕僚單位將擬具綜合評估報告，建請黨主席提名，預計於30日提報中執會。



民進黨提出自己的台北市長參選人。鄭運鵬今天在選對會會後記者會指出，針對近日外界對於民進黨同志在台北市政府服務是否違反黨紀的問題，選對會表示，台北市長柯文哲上任後，延攬民進黨優秀同志進入市府協助市政。



鄭運鵬轉述，選對會認為，雖然民進黨徵召台北市長參選人，民進黨服務於台北市府的同志，也應秉持積極服務市民、市政為己任，如果沒有發生違反民進黨紀律評議裁決條例第15條違紀助選等行為，應該沒有違反黨紀的問題。



民進黨紀律評議裁決條例第15條規定，違紀助選行為種類包括，公開發表支持非民進黨提名候選人的言論；公開攻擊民進黨提名候選人；擔任或列名為非民進黨提名候選人競選活動有關的職銜；其他損害民進黨及黨提名候選人形象的助選或助勢行為。違紀助選的時點，以黨公布提名候選人時為準。



至於，市議員若與柯文哲同台，是否有黨紀問題；鄭運鵬說，沒有討論到市議員，但他相信市議員會了解相關輔選、助選行為，民進黨既然提名台北市長參選人，所有同志都應全力輔選。



媒體追問，選對會今天的表態，是否為與柯文哲合作，預留空間；鄭運鵬說，選對會討論時，純粹討論黨內同志在北市服務是否違反黨紀的問題，「跟你所說的無關」。（編輯：李淑華）1070528