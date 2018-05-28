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綠營將徵召姚文智 柯文哲：做好自己

發稿時間：2018/05/28 16:14

最新更新：2018/05/28 16:14

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（中央社記者梁珮綺台北28日電）民進黨選對會今天決議徵召民進黨籍立委姚文智參選，台北市長柯文哲表示，參選是每個人的權利，他所能做的就是盡力、好好努力競選連任，策略就是做他自己。

柯文哲今天下午到台北市議會進行市政總質詢與答覆，面對國民黨籍市議員秦慧珠質詢選舉議題，他說，年底三足鼎立，他的策略就是做好他自己，不用遷就太極端的選民，走中道、正道就好。

秦慧珠質詢時說，年底選舉時，國民黨台北市長參選人丁守中策略是全力打柯、忽視姚；民進黨是7分打柯、3分打丁，詢問柯文哲會幾分打丁、幾分打姚，柯文哲說，他不會打丁，也不會打姚，策略是做好他自己，「政治上講人家壞話，自己也不會變好」。

柯文哲說，他做好自己的事情就好，其他就交由市民選擇，盼這次選舉能帶給台灣新的政治文化，「我猜其他（縣市）選連任的，都沒有在上班」。

他也說，「丁守中很多政見都說我抄襲他，我的執行效率比較快，意思是說你乾脆把你的政見交給我，我來幫你執行比較快」。

對於秦慧珠要其舉3個讓市民非投他不可的理由，柯文哲說，市政愈來愈穩定、台北市政府效率提高，以及4年可還債新台幣520億元。

不過，秦慧珠舉研考會民調指市民對柯文哲的滿意度、對市府團隊的滿意度及對台北市的光榮感都下降，包括對各項市政施政的滿意度如教育、社會福利、交通等皆下滑，代表柯文哲所說的非投其不可的理由「不攻自破」。

柯文哲則表示，他剛上任時的滿意度太高是民眾期待太高，是有問題的，而民調曾在中間掉得更低，「還爬得回來，這真的了不起」，強調自己的民調已持續往上爬升。（編輯：張銘坤）1070528

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