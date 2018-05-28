不等國民黨竹縣民調 林為洲提前啟動選戰模式

中國國民黨新竹縣長提名難產，早已表態角逐的國民黨立委林為洲（中）28日在臉書（Facebook）以「我決定，不等了！」為題PO文，他說，不等的意思就是不等初選結果，開始啟動選戰模式，把自己當成候選人，這週開始造勢、引導議題、提出政策。（林為洲提供）中央社記者魯鋼駿傳真 107年5月28日

（中央社記者劉冠廷、魯鋼駿台北28日電）中國國民黨新竹縣長提名難產，早已表態角逐的國民黨立委林為洲今天決定不等了，啟動大選模式，扮母雞帶黨員開始造勢。他表示如果最終不是由他出線，將變成輔選的人。



年底新竹縣長選舉，民主進步黨已經確定由前新竹縣長鄭永金之子鄭朝方出馬，民國黨主席徐欣瑩也決定親自上陣，但國民黨人選遲未敲定，這也是到目前國民黨唯一還沒有通過提名的縣市。



國民黨內共有林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣議會副議長陳見賢、湖口鄉長林志華與竹東鎮長徐兆璋等5人表態參選。國民黨經過3次協調會後，決定循「台中模式」，以不公開辦初選，採全民調決定提名人選。



一直希望儘早啟動全民調的林為洲，今天下午透過社群網站臉書（Facebook）表示，以「我決定，不等了！」為題PO文寫道，其他政黨候選人都已確定，並開始選舉各式活動，認為再不盡快提出人選，會對國民黨選情更不好，國民黨還要繼續讓分讓多久呢？「為了確保本黨在新竹縣能夠勝選，我決定，不等了」。



林為洲向中央社記者表示，不等的意思就是不等初選結果，開始啟動選戰模式，把自己當成候選人，這週開始造勢、引導議題、提出政策，否則時間一定會來不及，等提名等到天荒地老，就算最終獲得提名，可能都來不及做了。



林為洲說，此舉也是為了要「帶小雞」，黨內投入縣議員、鄉鎮長的人，一直等不到母雞出來。為確保國民黨在新竹縣能夠勝選，這週起他將啟動「大選模式」，和鄉鎮市長、縣議員、里長候選人們一起打選戰，舉辦造勢活動，提出議題、政策，爭取新竹縣民支持。



他認為，做為母雞就要趕快啟動，且對手都已經確定並開始在辦活動，但國民黨都沒有，無法發揮「母雞帶小雞」的效益，這讓基層很擔憂。



林為洲也說，按照提名辦法，一人以上表態參選就一定要初選，應按照黨章規定辦理全民調初選，如果最終結果不是由他出線，他就變成輔選的人，因此他現在要做這些動作都是有意義的「這些造勢活動仍可幫助黨員們拉抬聲勢，不算浪費。」就是在幫忙輔選、帶小雞們，也是幫國民黨提早輔選。（編輯：楊凱翔）1070528