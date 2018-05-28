立院本會期最後院會 綠委：不會挑燈夜戰

(中央社記者王承中、范正祥、陳俊華台北28日電)民進黨立委何欣純針對明天立法院本會期最後一次院會表示，空污法修法因國民黨團堅持，確定會留待臨時會處理，明天只處理沒爭議的法案，沒有挑燈夜戰的問題。



立法院第九屆第五會期將屆，明天是本會期最後一次院會。民進黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者說，明天院會處理的案子還不能確定，因國民黨團只答應處理沒有爭議的法案，如產業創新條例、植物防疫檢疫法、商標法、專利法及著作權法修正草案等，若國民黨團按照承諾，「明天會通過」。



何欣純說，因為時代力量黨團明天擬提出變更議程，所以黨團有動員因應；空污法則因國民黨團堅持，確定會留待臨時會再處理，明天院會只處理沒爭議的法案，「不會有挑燈夜戰的問題」



中國國民黨立法院黨團書記長李彥秀告訴中央社記者，國民黨已在上週五遞出400個變更議程案，明天院會會通過什麼法案，都還在與民進黨協商中。對於空污法協商，她說，國民黨團堅持環保署實施空污總量管制不應「會同」經濟部，必須改為「會商」。



親民黨立法院黨團總召李鴻鈞告訴中央社記者，明天院會親民黨關注攸關加重廠商污染空氣、土壤、河川刑責的中華民國刑法第190條之一修正草案，可能會表決。針對空污法，希望能有一定程度的結果，但國民黨提說還要充分討論，親民黨也不反對，若朝野無法達成共識，就納入臨時會處理。



時代力量立法院黨團總召徐永明告訴中央社記者，會期即將結束，但婚姻平權法案2016年底就在委員會審查完竣，經過一年半的時間卻毫無進展；明天最後一次院會，黨團期盼婚姻平權法案能夠有所進展，希望各黨團共同支持進步價值。



關於空污法協商，徐永明說，黨團不滿意行政院版的修法草案，但也不反對在院會處理。對於爭議條文會嚴格監督，包括要求空污法修法必須刪除「會同經濟部」的文字，希望環保署在空污治理上擁有完整權限，負起改善空污的責任。（編輯：李淑華）1070528