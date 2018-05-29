台多斷交 外交部：30日完成大使館撤離

（中央社記者侯姿瑩台北29日電）多明尼加與中華民國5月初斷交後，外交部今天表示，大使館人員將於30日完成人員撤離。另外，布吉納法索24日與中華民國斷交，外交部近期將召集相關單位討論撤館計畫。



外交部發言人李憲章今天在外交部例行新聞說明會上，針對媒體詢問駐多明尼加大使館、駐布吉納法索大使館的撤館計畫時表示，預計30日完成駐多明尼加大使館的人員撤離；另外，外交部這一兩天會召集部內相關單位，討論駐布吉納法索大使館的撤館後續事宜。



對於媒體詢問外交部是否有在多國、布國設立商務辦事處的計畫，李憲章說，目前沒有設立商務辦事處的計畫。



多明尼加1日與中華民國斷交後，布吉納法索也在24日與中華民國斷交。外交部表示，將撤離大使館與技術團，終止雙邊合作計畫。



國際合作發展基金會副秘書長史立軍在記者會上回答媒體詢問時表示，國合會派駐在多國有5位同仁、5位外交替代役；外交替代役規劃依專長改派其他鄰近國家。



另外，史立軍說，國合會派駐在布吉納法索有7位同仁負責醫療團與公衛計畫，還有6位外交替代役，外交替代役將回到國內繼續服役。



國合會表示，國合會派駐多國、布國的人員，有些會改派其他國家，有些會先回到台灣，之後再視情況決定是否改派。國合會是政府設置的專業援外機構。（編輯：張均懋）1070529