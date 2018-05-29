醫事人員可任衛福部次長 立院三讀通過

（中央社記者王承中台北29日電）立法院院會今天三讀修正通過衛福部組織法部分條文，增列任師(一)級職務6年以上的相關醫事人員，必要時可擔任衛福部常務次長，以維持醫事人員與公務人員間陞遷衡平性。



現行衛福部組織法條文規定衛福部置常務次長一人，職務列簡任第十四職等。根據衛福部報告指出，衛福部醫事業務司司長、副司長，所屬三級醫事業務機關首長、副首長，及各縣市衛生機關首長、副首長等職務，依法均得由師(一)級相關醫事人員擔任，但由於現行法規規定，導致常務次長無法由這些單位首長擇優陞任，限縮衛福部多元取才用人彈性。



考量依據醫事人員人事條例任用人員，均經考試院舉辦的國家專門職業及技術人員醫師、藥師、護理師等相關類科考試及格，並經銓敘部銓敘審定，亦為國家常任文官任用制度的一環。



為增加機關多元取才彈性，立法院院會今天三讀修正通過衛福部組織法部分條文，增列必要時，任師(一)級職務6年以上的相關醫事人員，可擔任衛福部常務次長。



根據醫事人員人事條例規定，各類醫事人員依各該醫事法規規定分為師級及士 (生) 級，師級人員並再分為師(一)級、師(二)級與師(三)級，以師(一)級為最高級。（編輯：張均懋）1070529