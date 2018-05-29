立院三讀修正統計法 完備統計調查機制

（中央社記者范正祥台北29日電）統計法自民國61年修正通過後，迄今未作修正，立法院院會今天三讀通過修正統計法，回應時代趨勢，完備統計調查機制。



三讀通過的統計法條文明定，中央主計機關應每10年至少辦理一次人口及住宅普查，每5年至少辦理一次農林漁牧業普查、工業及服務業普查的基本國勢調查。



關於統計法適用範圍，條文清楚定義，政府辦理統計業務，依本法規定。但各機關所辦專為意向性的調查及為學術研究而辦理的統計，明定排除本法的適用。



另外，為提升受查者信任，並保障受查者權益，新增規範執行統計調查的人員於執行職務時，應出示有關證明文件，並主動告知受訪者查證方式及給予查證機會。



至於罰則，條文明定，規避、妨礙或拒絕辦理基本國勢調查或指定統計調查員進行統計調查，經勸導無效後，依行政執行法規定處理。基本國勢調查或指定統計調查的受查者，經勸導後屆期仍未答復或答復不實，也依行政執行法規定處理。



行政院主計總處在草案說明指出，現行統計法於民國21年10月制定公布，自23年5月施行以來，歷經三次修正，最近一次修正公布61年5月26日，迄今將近46年。



這次修法，除了行政院提出版本，包括民主進步黨籍立委陳賴素美、江永昌、王榮璋，以及中國國民黨籍立委賴士葆、許淑華等人也都提出修法主張。修法過程中，朝野立委共識很高，認為進行修法有助提升政府效能，優化統計調查環境。



立法院院會今天三讀通過修正統計法後，也無異議通過中國國民黨籍立委曾銘宗、費鴻泰、賴士葆等人所提附帶決議：統計法修法，涉及憲法保障人民的基本權利，為求慎重，請主計總處擬定施行細則後，送立法院財政委員會審查。（編輯：溫貴香）1070529