吳茂昆請辭 教團盼新教長能了解國教

（中央社記者許秩維台北29日電）行政院今天證實教育部長吳茂昆請辭獲准，教師團體表示，吳茂昆在任期間爭議不斷，對教育界也是一種耗損，此時下台總比不下台好，也盼新部長不要再以私害公，且能了解國教。



吳茂昆於4月19日上任後，接連傳出過去赴美開公司、違法赴陸等爭議，行政院今天證實吳茂昆請辭獲准，任期至今天剛好41天，也是任期最短的教育部長。



全國教師工會總聯合會理事長張旭政受訪時表示，吳茂昆若520請辭下台，對他自己和整個執政團隊會比較好，拖了這幾天，又出現一些問題，對他來說並非好事，他在任期間造成很多爭議，對教育界也是一種耗損，但此時下台總比不下台好。



對於未來接任教育部長的人選，張旭政指出，希望新部長要有教育公共化理念，對重大教育政策要有一定瞭解，也要能和教育團體溝通並聽取意見，同時把公跟私的利益分清楚，不能以私害公，教育團體也不希望新部長上任後沒多久又下台。



全國中小學校長協會榮譽理事長張榮輝則表示，吳茂昆是個人才，只是過去的爭議造成大家對他有些負面印象，因此不期待他的表現，這點確實有點可惜；而吳茂昆若繼續留下來，對自己和教育界都未必是好事，對於他的離開也給予祝福。



張榮輝也說，十二年國教不能再拖，新課綱是否能如期上路非常重要，也希望新部長能出自基層或是懂基層，因為國教還有很多要磨合的地方，資源整合也需要新部長花心思，如果新部長出自大學，會讓人擔心無法掌握國教；另外，也希望新部長能跳脫政治框架，不要有政治思維。



對於吳茂昆請辭，台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示訝異和遺憾，但也坦言，吳茂昆上任後確實爭議很多，對國教理解度也不夠，感覺還無法進入狀況，而十二年國教是大家關心的焦點，還有很多配套要做，希望新部長是對國教熟悉的人選。（編輯：梁君棣）1070529