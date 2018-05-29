/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 統一發票吳茂昆段宜康木村拓哉
>rss

國民黨智庫籲制訂財政紀律法 改善財政

發稿時間：2018/05/29 14:33

最新更新：2018/05/29 14:33

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者謝佳珍、葉素萍台北29日電）中國國民黨智庫國家政策研究基金會今天召開記者會，質疑財政惡化、債留子孫，呼籲立法院通過財政紀律法，改善財政問題。對於國民黨對財政的批評，民主進步黨不回應。

國家政策研究基金會上午召開「蔡政府兩週年債留子孫」記者會，由前行政院政務委員朱雲鵬主持，邀中國國民黨籍立法委員賴士葆、曾銘宗、前行政院主計長韋伯韜等人與談。

朱雲鵬表示，民進黨執政以來，宣稱編列預算秉持收支平衡原則，但實際施政卻無視財政健全，推出全以舉債支應的8年新台幣8000億元前瞻基礎建設計畫，通過稅損近200億元的稅改方案等，造成財政惡化，債留子孫。

朱雲鵬呼籲立法院通過制定財政紀律法，雖然不能去除所有弊病，但也許是嘗試的第一步。

賴士葆表示，政府債台高築，根據財政部國庫署國債鐘資料，去年底每人平均債務22.9萬元，但今年2月增為23.6萬元，增加7000元，若以2300萬人口計算，增加1600億元債務，應該是納入前瞻計畫舉債額度。

賴士葆說，財政收支劃分法明訂，政府任何減少收入或增加稅收，都要明確指出錢從哪裡來，但政府從未遵守，讓財政持續惡化，這也凸顯財政紀律法的重要。

曾銘宗表示，穩健財政是國家發展的基礎，但蔡政府「舉債綁樁、債留子孫」，目前中央政府公共債務餘額5兆4000億元，未來舉債額度只剩1兆3000億元。

不過，曾銘宗說，蔡政府提出8年8000億元前瞻計畫，在可能追加預算的情況，推估總經費超過1兆元，屆時舉債額度只剩3000億元，若台灣發生重大災害，民眾連救命的錢都沒有。

韋伯韜表示，台灣儲蓄率36%，歷年最高，但投資率卻只有19%，歷年最低，代表因為看不到未來，大家省吃儉用。沒有投資的結果，今年第1季的「資本財進口」負成長，台灣經濟有如「溫水煮青蛙」，水越來越熱，大家渾然不覺。(編輯：陳永昌)1070529

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

一週重要新聞影像回顧（0520-0526）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP