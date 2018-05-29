綠委質疑醫策會遭矮化 衛福部擬刪補助經費

（中央社記者陳俊華台北29日電）民進黨立委林靜儀今天說，具官方性質的「醫策會」前往中國參與研討會，卻被指為「中國台灣地區」，質疑遭矮化；衛福部表示，若立委對經費補助有疑慮，會將相關經費補助刪除。



民主進步黨立法委員林靜儀、李俊俋、劉世芳今天在立法院舉行「拿台灣經費讓中國吃豆腐？醫策會出來面對」記者會。



林靜儀表示，財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（醫策會）6月底將前往中國參加由官方機構「國家衛生計生委醫院管理研究所」主辦的「第一屆國家醫院評審評價論壇暨第四屆醫院評價與品質促進國際高峰論壇」，雖是以推動醫療服務品質的合作與交流為名，但官方資料中醫策會卻被指為「中國台灣地區」。



她說，從西元2015年以來，醫策會每年都赴中參加，只說是「受邀參與者」，但中國的會議官方資料，醫策會在2016年、2017年掛名「支持方」，2018年則名列論壇的「協辦單位」，台灣的學者專家、多所醫療機構主管，都在受邀參加與發表演說之列。



林靜儀指出，今年醫策會赴中參與論壇旅費，是來自承接衛福部「整合醫療與產業帶動醫療健康產業發展與鏈結南向」計畫，使用新南向計畫的經費，去參與中國主辦論壇，顯然有欠適當。



劉世芳表示，醫策會掌管醫院評鑑、醫療產業推動與醫療人才培育等，經費來源更有近95%由政府支出，具官方性質，在中國官方資料稱「中國台灣地區」，質疑參加論壇難道是自願被矮化，若赴中經費由官方出資，卻任由對方稱「中國國內台灣地區」，立法院會把每一毛錢都刪掉。



李俊俋說，過去蒙藏委員會支持台灣原住民赴中參加「少數民族學術研討會」，內政委員會將預算全數刪除，醫策會為政府出資的財團法人，對參與的名稱與方式被矮化毫無敏感度，令人無法接受。若6月的研討會仍以「中國台灣地區」的名義參與，不僅會刪預算，還會要嚴懲衛福部相關人員。



出席記者會的醫策會副執行長黃仲毅表示，過去醫策會前往中國出席相關研討會，都非常注意中國的用詞，也希望能盡量維持台灣尊嚴，未來會配合政府政策，減少西進經費，轉往新南向國家。



衛生福利部科技發展組專員廖文斌表示，未來會要求醫策會參與相關活動需依照大陸委員會規範執行，若立委對經費補助有疑慮，衛福部會將相關經費補助刪除。（編輯：林沂鋒）1070529