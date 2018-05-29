疑黨職投票舞弊 高市黨部：封匭送調查

（中央社記者王淑芬高雄29日電）民主進步黨27日辦理黨職選舉，在高雄市出現2個投開票所的投票率異常高，引發舞弊的質疑，市黨部主委黃彥毓表示，緊急處置將選票、票匭、速報單等封存，並交中央黨部調查。



黃彥毓今天告訴中央社記者，在第一時間就向中央黨部報告，也做了必要的應變和選票封存，中央黨部明天會討論處置。



民進黨27日舉辦黨職選舉，高雄市有20處投開票所，投票率大約6成上下，較高者約有8成，但是大旗山選區的投開票所、南區第3投票所投票率異常，前者投票率96%，後者投票率99%。



有不具名的民進黨資深黨員推測，全國黨代表將進行中執委、中評委選舉，中執委還能選舉中常委，質疑這次的異常高投票率和民進黨權力核心的改組有關。



前高雄市議員林武忠指出，大旗山選區的投開票所，開票後被發現3832名黨員，有3674人完成投票，投票率約96%；南區第3投票所，選舉黨員數1502人，有1494人投票，投票率99%。他希希望黨中央盡速徹查，給黨員一個交代。



他說，大旗美選舉區含六龜、那瑪夏偏鄉，交通不便，要到旗山投票，至少兩個小時車程，但是這次卻有96%的投票率；有資深黨員質疑大旗美地區可能有人搜刮身分證冒領代投情形。



黃彥毓表示，大旗美地區的票匭及選票已封存送調查，至於南區第3投票所近99%的投票率，他說初步了解應是「速報單」搞烏龍；即報票人員基於快速，可能將2號8票簡化為「2 8」致最後計票誤為28票，不過這是他的研判，尚待調查確認。（編輯：陳清芳）1070529