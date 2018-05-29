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立院三讀政黨捐贈上限 正副總統不得逾2500萬

發稿時間：2018/05/29 18:18

最新更新：2018/05/29 18:18

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（中央社記者陳俊華台北29日電）年底將舉行縣市長選舉，立法院會今天三讀修正通過政治獻金法部分條文，政黨對其推薦的正副總統參選人捐贈政治獻金上限不得超過2500萬元、直轄（縣）市長不得超過300萬元。

三讀條文明定，政黨若違反上述規定捐贈政治獻金者，按其捐贈金額處2倍以下罰鍰。這次修法自公佈日施行，年底九合一選舉可望適用新法。

提案修法的民主進步黨立法委員趙天麟表示，現行政治獻金法對擬參選人每年捐贈額度，如個人、營利事業、人民團體都有相關限制，但政黨捐給候選人部分卻無上限，恐造成大小黨因財力不均，無法公平競爭。為確保政治獻金來源公開、透明，因此提案增訂政黨捐贈擬參選人金額上限。

三讀修正通過條文新增，政黨對其所推薦同一（組）擬參選人的金錢捐贈，總統副總統擬參選人不得超過新台幣2500萬元，立法委員不得超過200萬元、直轄市長、縣（市）長不得超過300萬元。

條文明定，政黨對其推薦的直轄市議員、縣（市）議員擬參選人不得超過50萬元，鄉（鎮、市）長及直轄市山地原住民區長不得超過30萬元，村里長、鄉（鎮、市）民代表及直轄市山地原住民區民代表不得超過10萬元。

另外，民進黨立委陳其邁提案指出，針對政黨、政治團體、擬參選人的政治獻金，現行法只規定受理申報機關應在3個月內彙整成冊，卻沒有規定揭露方式。

三讀條文明定，受理機關應在受理申報截止後6個月內，彙整會計報告書供人查閱，並應公開於電腦網路。本條文自公布日後6個月施行。（編輯：李淑華）1070529

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