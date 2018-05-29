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郝龍斌提禁止核食進口公投案 中選會初審通過

發稿時間：2018/05/29 18:41

最新更新：2018/05/29 18:41

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（中央社記者劉麗榮台北29日電）中央選舉委員會議今天審議多項公投提案，由國民黨副主席郝龍斌所提的維持禁止開放核食進口公投案，經審議通過，其餘3案包括前立委蔡正元所提公投案則須補正。

中選會中午舉行委員會議，會中審議4項全國性公民投票提案，決議其中3項公投提案將函請提案人的領銜人限期補正，一項公投提案合於規定，將函請戶政機關於15日內查對提案人。

中選會發布新聞稿指出，郝龍斌所提「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」全國性公民投票提案，經委員會議審議，會中正反意見兼有，尚無一致性意見。

中選會指出，委員會依公投提案合憲性推定解釋原則，在有疑問時作成有利於公投提案人的認定，因此本案審議通過，將函請戶政機關查對提案人。

此外，有3項公投提案先前已舉行聽證，經提委員會議審議，決議函請提案人的領銜人限期補正，補正後再行審議。包括一、蔡正元所提「您是否同意，基於人民財產權應受憲法保護、退休金為工作所得之財產，民國106年公布之『公務人員退休資遣撫卹法』，侵害人民財產權利，應予廢止。」

二、前立委邱毅所提「您是否同意，基於人民財產權應受憲法保護、退休金為工作所得之財產，民國106年公佈之『公立學校教職員退休資遣撫卹條例』，侵害人民財產權益，應予廢止」；三、吳景欽所提「你是否同意，國家於2014至2017年所超徵之稅收5000多億元，立法還財於所有國民？」（編輯：李淑華）1070529

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