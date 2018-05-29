立院三讀 原民發展基金可做原住民住宅財源

（中央社記者陳俊華台北29日電）立法院會今天三讀修正通過原住民族基本法部分條文，明定原住民族綜合發展基金得辦理住宅興辦、租售、建構及修繕業務，推動政府興辦或獎勵民間興辦原住民住宅，並賦予法源。



中國國民黨立委鄭天財提案指出，原住民綜合發展基金已經設立超過20年，當時是因原住民經濟資本薄弱，無法因應社會經濟的急遽發展，才由政府籌資設立，協助原住民融資，輔導原住民族經濟事業；近年因應環境變遷，基金也提供建構、修繕住宅貸款信用保證的融資。



鄭天財指出，為發揮基金設立目的，提案明定基金除辦理原住民族經濟發展業務及輔導事業機構外，還有推動政府興辦或獎勵民間興辦原住民族住宅，以協助原住民族居住需要，將住宅興辦、出租、出售、建構及修繕業務等，增列為基金辦理業務。



原住民族委員會當時指出，據民國103年統計資料，全國國人住宅自有率達84.01%，原住民僅73.2%、都會區國人住宅自有率達83.05%，原住民更僅有57.7%，本案可望助於改善原住民族住宅問題。



三讀條文增訂，政府應設原住民族綜合發展基金，辦理住宅興辦、租售、建構及修繕等業務；基金來源除由政府撥款外，還包括住宅租售及相關業務收益款。



另外，國民黨立委廖國棟提案，原住民族基本法雖規定，原住民族具有在原住民族地區依法獵捕野生動物的非營利行為，但僅限於行政院公告的原住民地區，共55個原住民鄉鎮，並沒有包含海域範圍。



廖國棟指出，當初制定條文時，沒有考量到以海洋文化為主的阿美族與達悟族，導致族人進行傳統海祭時，多次遭海巡署驅離，或遭地方政府起訴，因此提案修法，允許原住民族得在經政府規定的海域，從事非營利的傳統漁撈、採集野生植物行為。



三讀通過條文明定，原住民得在原住民族地區，及經原住民族委員會公告的海域，獵捕野生動物、採集野生植物、礦物等非營利行為，並以傳統文化、祭儀或自用為限。（編輯：林沂鋒）1070529