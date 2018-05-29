立委選區變更高屏喊不公平 台南認為遲來正義

（中央社記者陳俊華、蘇龍麒、溫貴香台北29日電）中選會今天通過立委選區變更案，台南市、新竹縣各增一席，高雄市、屏東縣各減一席。台南的立委認為是「遲來的正義」，高雄、屏東的立委則認為不公平。



中央選舉委員會今天開會通過立法委員選區變更案，將採第7屆立委計算方式，台南市及新竹縣各增加一席，高雄市及屏東縣各減少一席，31日將送交立法院，經立法院同意後發布實施。



選區可能受到影響、屏東出身的民主進步黨立委鍾佳濱向中央社記者說，尊重中選會在既有法規制度下做的決定，但從國家長遠發展思考，這樣的規則應該要改變，否則南北城鄉發展差異會變大。



鍾佳濱說，身在立法院，應該思考如何調整不合時宜的規則，才能均衡國家的區域發展。他認為全案需要立法院各黨團先討論，而不是開放各自投票。



屏東出身的民進黨立委莊瑞雄說，中選會的選區劃分單純用人口算，沒有計算地方發展、幅員遼闊，劃分的結果還是一樣票票不等值。



莊瑞雄說，這最終還是要修憲徹底解決，目前所謂的「10年檢討」，這不是檢討，變成只是單純數字的計算、勞民又傷財，對幅員廣闊的農業縣並不公平，送到立法院來也會表達反對。



高雄選出的民進黨立委許智傑說，身為高雄人要表示反對這樣的劃分。他說，立委席次不只是人口考量而已，包括城鄉差距、族群分布等相關因素都要考慮，應該等台灣立委席次等進行綜合性考量，做長久的設計。



高雄選區、民進黨立委劉世芳表示，不同意用人口比例計算立委選區，用人口方式計算無法代表民意，以人口增加最快速的桃園市、新北市，兩個直轄市的立委席次沒有因此而增加，用人口分配比例做為計算方式是便宜行事，為了國家長遠發展，應該從修憲角度處理選區調整的問題。



高雄可能少掉的一席立委就是現任民進黨立委管碧玲選區，管碧玲說，這對高雄不公平、懲罰弱勢；是否推動修憲解決選區調整問題，她說，朝野高度共識的18歲公民權修憲都很難推動，怎麼可能為了此事推動修憲，這是白日夢，國家憲法不可能因此啟動。



管碧玲說，10年前檢討立委選區時，當時高雄市政府與立委都拒絕接受，這次高雄市政府有配合送案，「感覺比較悲觀」；增加兩席立委都是在國家投入較多資源、有科學園區的縣市，人口當然會往那邊移動，對高雄來說是「雙重懲罰」，既沒有變成經濟重點，又因此剝奪政治力量，未來會繼續努力爭取。



台南出身的民進黨立委黃偉哲說， 2010年縣市合併時，台南市本來就該多一席，當時做出10年調整的決定，台南市委屈了10年，因此對台南市民來說是遲來的正義。



他說，在立委總額113席不變，變成各縣市你推我搶，一時之間無法解決，為了國家的整體發展，相關規定應該要法制化。



新竹縣的中國國民黨立委林為洲說，這算是還給新竹縣一點公道，新竹縣現在是全國最大選區，接近55萬人口才選出一席立委；制度設計10年變動一次主要是考量變動性不要太大，但這次一定要做調整，否則票票不等值太嚴重，希望在立法院能順利通過。



依據公職人員選舉罷免法規定，立法委員選區自2007年起，每10年檢討一次；中選會2月1日通過第10屆立委席次分配及選舉區檢討變更，決定採第7屆立委計算方式，也就是「一席保障」加上「漢彌爾頓法」，作為建議方案，中選會今天中午經委員會議討論通過。



「漢彌爾頓法」是人口數除以立委總名額算出基數，各直轄市、縣市用同一基數，換算出應選出名額，並按應選名額劃分同額選舉區；「一席保障」是指各直轄市、縣市保障至少一席區域立委，其餘的席次再用「漢彌爾頓法」去分配。（編輯：楊凱翔）1070529