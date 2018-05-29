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接內政部政次 陳宗彥：全力以赴

發稿時間：2018/05/29 19:29

最新更新：2018/05/29 19:50

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內政部增設政務次長一人，擬由台南市政府民政局長陳宗彥（左2）出任；民政局長遺缺將暫時由副局長林振祿（右）代理。（資料照片）中央社記者楊思瑞攝　107年5月29日內政部增設政務次長一人，擬由台南市政府民政局長陳宗彥（左2）出任；民政局長遺缺將暫時由副局長林振祿（右）代理。（資料照片）中央社記者楊思瑞攝　107年5月29日

（中央社記者楊思瑞台南29日電）行政院今天發布人事異動，增設政務次長一人，將由台南市政府民政局長陳宗彥接任。陳宗彥表示，未來會以全力以赴的心態，協助部長推動重大改革及法案、政策。

陳宗彥在台南被視為行政院長賴清德的嫡系人馬之一，曾任台南市議員、市政府新聞暨國際關係處長、民政局長等職務。在民政局長任內推動里鄰重整工作，雖在議會面對在野黨議員砲轟，仍強力執行，還曾被在野黨議員評為「難搞的局長」。

在賴清德北上接任閣揆後，已多次傳聞陳宗彥將北上入閣，但陳宗彥本人每次都低調以對。此次即將前往內政部任職，地方政壇人士多不感意外。

陳宗彥受訪時表示，內政部是最大的部會，目前部內極積推動的相關法案、政策都有助於台灣改革方向，上任後會全力協助部長將這些政策落實。

他說，感謝台南很多一直支持他的好朋友；從擔任市議員到跟著賴清德進到市府，市府夥伴給了很多很好的協助，在民政局任內對做了幾件對台南改革很有貢獻的事。包括宗教活動優質化、里鄰整編、替代役投入社區營造等工作，成績都很好。

他說，在台南市政府任職這段時間，很感謝議員們的指教；但對於對的事情要堅持，當然也一直保持溝通管道，不是不會溝通。將來一定會更虛心、更謙卑處理各項政務。（編輯：陳清芳）1070529

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