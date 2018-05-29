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警正三階以下加薪 賴揆：朝野向辛勞警消致敬

發稿時間：2018/05/29 20:34

最新更新：2018/05/29 20:34

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（中央社記者顧荃台北29日電）行政院長賴清德晚間在臉書發文表示，今天立法院在6月15日警察節前夕，通過警正三階以下人員的最高年功俸額提高一級，行政院和朝野合作，共同向辛勞的警消人員致上最高的敬意。

賴清德表示，感謝立法院三讀通過「警察人員人事條例」修正案，將警正四階以下人員的最高年功俸額由現行的500俸點調升至525俸點，警正三階最高年功俸也從525俸點調升至550俸點。

賴清德說，警消人員工作性質特殊，職責繁重，執行勤務常伴有高度危險性，透過這次本俸的調升，行政院和朝野各黨派攜手合作，共同向辛勞的警消人員致上最高的敬意，以實際的行動感謝他們為台灣的付出。

另外，立法院今天舉行第9屆第5會期最後一次院會，行政院晚間發布新聞稿表示，賴清德晚間前往立法院致意，感謝立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌，及所有委員的支持與辛勞，在本會期通過多項重大法案，使行政院推動政務更為順利。

行政院指出，立法院本會期計通過97項議案，其中包括22項優先法案。例如在振興經濟方面，包括修正「證券交易稅條例」、「保險法」、「科學園區設置管理條例」，以及「產業創新條例」等；人事同意權案方面，通過促進轉型委員會委員、檢察總長案；並制定「資通安全管理法」、「社區大學發展條例」、「國際刑事司法互助法」、「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」等多項重要法案。（編輯：李信寬）1070529

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