若捐款世衛被拒 衛福部：台灣已盡善意

蔡英文總統日前宣布將捐100萬美元（約新台幣3021萬元）給世界衛生組織（WHO），衛福部長陳時中（圖）30日在立法院表示，目前款項尚未捐出，外交部循程序辦理，他不清楚會經過什麼管道捐款。中央社記者孫仲達攝 107年5月30日

（中央社記者陳偉婷台北30日電）台灣擬捐款助世衛抗伊波拉疫情，衛福部長陳時中今天說，捐款是人道、防疫，用政治思考就很複雜。別人有難，台灣幫忙，會盡量透過管道捐款，若被拒收也沒辦法，台灣善意已盡。



今年世界衛生大會（WHA）未邀台灣參加，但陳時中仍率「世衛行動團」參與。總統蔡英文日前接見世衛行動團時表示，雖無法正式參與WHA，但台灣有決心為世界衛生貢獻，將捐100萬美元（約新台幣3021萬元）給世界衛生組織（WHO），協助防治非洲國家的伊波拉疫情。不過，捐款議題連日備受討論。



衛生福利部長陳時中上午列席立法院社會福利及衛生環境委員前受訪表示，目前款項尚未捐出，外交部循程序辦理，他不清楚會經過什麼管道捐款。



陳時中說，捐款純粹站在人道、健康跟防疫相關的議題，「用政治思考就變得好像很複雜」，防疫的議題其實單純很多。若台灣有難，大家會來幫忙，別人有難，台灣幫忙，「我們做的是善盡國際社會的一份心」。



至於若世衛拒收是否有損國家尊嚴；陳時中表示，不從這一面向思考，現在單純是要幫助別人。會盡量透過各種管道捐款，但如果人家不收，或捐不出去，「那也是沒辦法的事情，我們善意已經盡了」。



另外，陳時中也說，過去伊波拉疫情，台灣透過美國疾管局下的基金會捐款，當時有成功把物資跟金額捐出。



不過，記者提問，當時捐款收據不是寫台灣，國際不清楚是台灣的捐款；陳時中說，當時台灣有捐款，是大家都知道的事情。（編輯：梁君棣）1070530